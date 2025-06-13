Tramp: Neki u Iranu su govorili hrabro, a sada su mrtvi, idući napadi će biti još brutalniji

- Rekao sam im, najodlučnijim riječima: "Samo to učinite." Ali bez obzira koliko su se trudili, bez obzira koliko su bili blizu, jednostavno nisu uspjeli. Upozorio sam ih da će sve biti puno gore nego što znaju, očekuju ili što im je rečeno, da Sjedinjene Američke Države proizvode najbolje i najsmrtonosnije oružje na svijetu – daleko najbolje – i da ga Izrael ima puno, a uskoro će imati još više. I znaju ga koristiti - naglasio je Tramp.

Dodao je da su neki tvrdolinijaši u Iranu govorili hrabro, ali nisu znali šta ih čeka.

- Svi su mrtvi sada – i bit će još gore! Već je bilo mnogo smrti i razaranja, ali još uvijek ima vremena da se ovaj pokolj zaustavi, jer idući napadi koji su već isplanirani bit će još brutalniji. Iran mora postići dogovor, prije nego što više ništa ne ostane, i spasiti ono što je nekoć bilo poznato kao Iransko Carstvo. Nema više smrti, nema više razaranja – samo to učinite, prije nego bude kasno. Neka vas Bog sve blagoslovi - poručio je Tramp na Truth Socialu.

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