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"KRŠENJE SUVERENITETA"

Iran pozvao na hitan sastanak UN-a i obećava odgovor na izraelske napade

Cionistički režim će platiti visoku cijenu za ovu agresiju i svoju stratešku pogrešnu procjenu, navodi se

Generalna skupština UN-a. UN

A. O.

13.6.2025

U pismu koje je podnijela Stalna misija pri UN-u, Teheran je osudio izraelske napade i pozvao Vijeće sigurnosti da se hitno sastane kako bi se pozabavilo kršenjem iranskog suvereniteta.

- Islamska Republika Iran će odgovoriti na ove kukavične i nezakonite činove na odlučan, proporcionalan i odvraćajući način, u vrijeme i na mjestu koje sama odabere - navodi se u pismu.

Dalje je potvrđeno da je odbrana teritorijalnog integriteta, nacionalne sigurnosti i građana Irana temeljno i neosporno pravo.

- Cionistički režim će platiti visoku cijenu za ovu agresiju i svoju stratešku pogrešnu procjenu - navodi se. 

Kako smo ranije pisali, do sada je poznato da je ubijeno nekoliko visokih vojnih zvaničnika: glavni komandant Korpusa garde islamske revolucije (IRGC) Husein Salami (Hossein Salami), komandant centralnog štaba Katam al-Anbija Golamali Rašid (Khatam-al Anbiya Gholamali Rashid) i načelnik štaba iranskih oružanih snaga Muhamed Bageri (Mohammad Bagheri).

Također, Ali Šamkani (Shamkani), jedan od najbližih savjetnika vrhovnog vođe ajatolaha Hamneija, teško je ranjen.

Nedugo nakon napada Izraela, Iran je uzvratio, te zaprijetio da će se osvetiti.

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# NAPAD
# TEHERAN
# UN
# IZRAEL
# IRAN
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