Iran pozvao na hitan sastanak UN-a i obećava odgovor na izraelske napade

U pismu koje je podnijela Stalna misija pri UN-u, Teheran je osudio izraelske napade i pozvao Vijeće sigurnosti da se hitno sastane kako bi se pozabavilo kršenjem iranskog suvereniteta.

- Islamska Republika Iran će odgovoriti na ove kukavične i nezakonite činove na odlučan, proporcionalan i odvraćajući način, u vrijeme i na mjestu koje sama odabere - navodi se u pismu.

Dalje je potvrđeno da je odbrana teritorijalnog integriteta, nacionalne sigurnosti i građana Irana temeljno i neosporno pravo.

- Cionistički režim će platiti visoku cijenu za ovu agresiju i svoju stratešku pogrešnu procjenu - navodi se.