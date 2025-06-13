Izrael ubio 20 iranskih komandanata: Među njima i šef zračnih snaga

Najmanje dvadeset visokorangiranih iranskih komandanata ubijeno je u napadima Izraela na Iran, a među njima je i šef raketnog programa Iranske revolucionarne garde Amir Ali Hadžizadeh, prenosi Reuters, pozivajući se na dva regionalna izvora.

U jutrošnjim napadima ubijeni su glavni komandant Iranske revolucionarne garde Husein Salami (Hossein Salami), kao i načelnik štaba oružanih snaga Muhamed Bagerija (Mohammada Bagherija).

Državni mediji u Iranu su saopćili su da je u napadima ranjen i jedan od najbližih savjetnika vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija (Khamenei). Prema izvještaju AFP-a, iranska državna televizija je objavila: „Ali Šamhani, savjetnik vrhovnog vođe... povrijeđen je u današnjem napadu cionističkog režima.“

Izraelski ministar odbrane Israel Kac (Katz) izjavio je da je većina komandnog kadra vazduhoplovstva Revolucionarne garde eliminisana tokom izraelskih udara. Kako je rekao, sastajali su se u podzemnom komandnom centru u trenutku kada su pogođeni.

Ovo je najteži udar po vrh iranskog vojnog aparata u posljednjim godinama, a detalji o broju žrtava i razmjerama napada još se prikupljaju.