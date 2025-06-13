Imenovan novi komandant Iranske revolucionarne garde nakon pogibije generala Salamija

Vrhovni vođa Irana ajatolah Ali Khamenei imenovao je brigadnog generala Mohamada Pakpura (Mohammad Pakpour) za novog glavnog komandanta Iranske revolucionarne garde (IRGC), prenosi Anadolija.

Pakpour, koji je ranije predvodio kopnene snage IRGC-a, nasljeđuje generala Huseina Salamija (Hossein Salami), koji je ubijen u nedavnom izraelskom napadu.

Ovo dolazi u osjetljivom trenutku za Teheran, dok se zemlja suočava s gubicima u vojnom vrhu i sve većim pritiscima iz inostranstva.

Pakpur važi za iskusnog i čvrstog komandanta, posebno poznatog po svojoj ulozi u operacijama u Siriji i Iraku. Njegovo imenovanje signalizira odlučnost režima da brzo stabilizuje komandnu strukturu.

Očekuje se da će Pakpur imati ključnu ulogu u odgovoru Irana na najnovije napade i u definiranju buduće strategije IRGC-a.