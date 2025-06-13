Qatar Airways i Emirates zatvorili letove za Irak, Jordan, Liban i Iran

Zvanični Bagdad osudio je izraelske vojne napade na Iran, nazivajući ih “očitim kršenjem” međunarodnog prava i prijetnjom svjetskom miru i sigurnosti. U službenoj izjavi koju je dao glasnogovornik vlade Bassem Al-Awadi, Irak je osudio upotrebu sile i pozvao na hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a, prenosi IraqiNews. Irak, koji održava strateške veze i sa Zapadom i sa susjedima, ranije je više puta upozoravao da je stabilnost regije ugrožena usljed rastućih napetosti između Irana i Izraela.

Danas su Jordan i Irak zatvorili svoj zračni prostor i prizemljili sve letove, a Aman je obećao da neće dopustiti nikakvo narušavanje svog zračnog prostora.