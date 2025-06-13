Qatar Airways i Emirates zatvorili letove za Irak, Jordan, Liban i Iran

Zvanični Bagdad osudio je izraelske vojne napade na Iran, nazivajući ih “očitim kršenjem” međunarodnog prava i prijetnjom svjetskom miru i sigurnosti. U službenoj izjavi koju je dao glasnogovornik vlade Bassem Al-Awadi, Irak je osudio upotrebu sile i pozvao na hitnu sjednicu Vijeća sigurnosti UN-a, prenosi IraqiNews. Irak, koji održava strateške veze i sa Zapadom i sa susjedima, ranije je više puta upozoravao da je stabilnost regije ugrožena usljed rastućih napetosti između Irana i Izraela.
Danas su Jordan i Irak zatvorili svoj zračni prostor i prizemljili sve letove, a Aman je obećao da neće dopustiti nikakvo narušavanje svog zračnog prostora.
-Zračni prostor Kraljevine privremeno je zatvoren, a zračni saobraćaj obustavljen za sve avione – dolazne, odlazne i one u tranzitu – kao mjera opreza zbog rizika proizašlih iz regionalne eskalacije - navodi se u saopćenju jordanske uprave civilne avijacije prenosi AFP.
I Qatar Airways je danas otkazao letove za Irak i Iran, zvanično je saopćio ovaj avioprijevoznik, a aviokompanija Emirates iz Dubaija ukinula je sve letove za Irak, Jordan, Liban i Iran.
Također, iračka vlada danas je privremeno zatvorila Zelenu zonu u Bagdadu. Područje visoke sigurnosti, u kojem se nalaze ključne vladine zgrade i diplomatske misije, uključujući Ambasadu Sjedinjenih Američkih Država, zatvoreno je kao mjera predostrožnosti radi zaštite javne sigurnosti. Ova mjera dolazi usred bojazni da bi eskalirajući sukob između Izraela i Irana mogao zahvatiti susjedne zemlje, navodi IraqiNews.
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