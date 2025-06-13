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PREDSJEDNIK SAD

Tramp za WSJ: SAD bio svjestan izraelskih planova za napad na Iran

Američki predsjednik rekao da je razgovarao s izraelskim premijerom u četvrtak, a planira ponovo razgovarati s njim u petak

Donald Tramp. AP

Anadolija

13.6.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) rekao je da su Sjedinjene Američke Države (SAD) bile svjesne izraelskih planova za napad na Iran, objavio je Wall Street Journal (WSJ) u petak.

- Upozorenje? Nije bilo upozorenje. Bilo je, znamo šta se dešava - rekao je Tramp za WSJ kada su ga pitali kakvu je vrstu upozorenja SAD dobio prije napada koji je ciljao iranske nuklearne i vojne objekte.

Uspješan napad

Tramp je rekao da je  razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i da planira razgovarati s njim i u petak.

Nazvao je izraelsku operaciju "vrlo uspješnim napadom, blago rečeno".

- Rekao sam drugoj strani, rekao sam, imate 60 dana da postignete dogovor. Šezdesetprvog dana su napali. Danas je zapravo 61. i to je bio vrlo uspješan napad - rekao je Tramp.

Poručio je da su "trebali sklopiti dogovor" i da još uvijek imaju mogućnost za to, dok im je "nešto ostalo – još uvijek mogu."

Na pitanje kakav bi učinak napad mogao imati na tržišta, Tramp je rekao: "Mislim da bi to u konačnici bilo odlično za tržište jer Iran neće imati nuklearno oružje. Bit će odlično za tržište – trebala bi biti najveća stvar ikada za tržište. Iran neće imati nuklearno oružje koje je predstavljalo veliku prijetnju čovječanstvu."

Jednostran napad

Izraelske snage napale su Iran u ranim jutarnjim satima u petak, a Netanjahu je to predstavio kao pokušaj "eliminisanja" nuklearnih i raketnih kapaciteta Teherana, uzrokujući dramatičan porast regionalnih tenzija.

Ranije je Tramp na mreži Truth Social rekao da je Iranu dao "šansu za šansom da sklopi dogovor" i pozvao da ga sklopi sada "prije nego što bude prekasno."

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da je izraelski napad bio "jednostran".

# IZRAEL
# IRAN
# DONALD TRUMP
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