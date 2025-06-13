Izraelski zvaničnik najavio da bi napadi na Iran mogli trajati dvije sedmice

Očekuje se da će se izraelski napadi na Iran nastaviti još mnogo dana, prema pisanju "Wall Street Journala", pozivajući se na neimenovanog izraelskog zvaničnika.
Zvaničnik je rekao da bi napadi mogli trajati i do 14 dana.
IZVORI WSJ
Izraelski napadi na Iran mogli bi trajati i do 14 dana, navodi Wall Street Journal, pozivajući se na neimenovanog izraelskog zvaničnika
Napadi na Teheran. AP
Očekuje se da će se izraelski napadi na Iran nastaviti još mnogo dana, prema pisanju "Wall Street Journala", pozivajući se na neimenovanog izraelskog zvaničnika.
Zvaničnik je rekao da bi napadi mogli trajati i do 14 dana.
- Vjerovatno trajanje kampanje odgovara očekivanjima analitičara da jedan talas napada ne bi mogao nanijeti dovoljno štete iranskom nuklearnom programu i sveobuhvatnom pristupu Izraela da istovremeno napada iranske objekte, rukovodstvo i arsenal kako bi se ograničila mogućnost odmazde - navodi se u izvještaju.
U izvještaju se navodi i da Izrael koristi strategiju sličnu onoj koju je koristio protiv Hezbollaha u Libanu - ciljajući vođe i oružje kako bi se prisilili na sporazum.
Zvaničnik je dodao da bi sukob s Iranom mogao završiti i pregovaračkim sporazumom.
Izrael je ranije danas pokrenuo napad velikih razmjera na Iran, ciljajući nuklearne i vojne objekte te zemlje. U napadima je ubijeno i nekoliko visokih iranskih vojnih zvaničnika i nuklearnih naučnika. Navodi se da se val napada nastavio.
Iran je obećao "stroge kazne" i pozvao na hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a.
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