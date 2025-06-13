Izraelski zvaničnik najavio da bi napadi na Iran mogli trajati dvije sedmice

Zvaničnik je rekao da bi napadi mogli trajati i do 14 dana.

Očekuje se da će se izraelski napadi na Iran nastaviti još mnogo dana, prema pisanju "Wall Street Journala", pozivajući se na neimenovanog izraelskog zvaničnika.

- Vjerovatno trajanje kampanje odgovara očekivanjima analitičara da jedan talas napada ne bi mogao nanijeti dovoljno štete iranskom nuklearnom programu i sveobuhvatnom pristupu Izraela da istovremeno napada iranske objekte, rukovodstvo i arsenal kako bi se ograničila mogućnost odmazde - navodi se u izvještaju.

U izvještaju se navodi i da Izrael koristi strategiju sličnu onoj koju je koristio protiv Hezbollaha u Libanu - ciljajući vođe i oružje kako bi se prisilili na sporazum.

Zvaničnik je dodao da bi sukob s Iranom mogao završiti i pregovaračkim sporazumom.

Izrael je ranije danas pokrenuo napad velikih razmjera na Iran, ciljajući nuklearne i vojne objekte te zemlje. U napadima je ubijeno i nekoliko visokih iranskih vojnih zvaničnika i nuklearnih naučnika. Navodi se da se val napada nastavio.

Iran je obećao "stroge kazne" i pozvao na hitan sastanak Vijeća sigurnosti UN-a.

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