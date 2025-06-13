Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

SLUŽBA IZRAELA

Mosad objavio snimke operacije unutar Irana, koja je prethodila žestokom napadu

Kada su napadi počeli, dronovi su aktivirani kako bi uništili rakete zemlja-zemlja za koje je Izrael tvrdio da predstavljaju prijetnju po njihove civi

Izraelski napadi. Mossad

S. S.

13.6.2025

Izraelska obavještajna služba Mosad objavila je snimak kako su sprovodili tajne operacije unutar Irana prije neko su jutros napali tu državu.

Ovo je jedna od rijetkih prilika da se vidi njihovo djelovanje, s obzirom da je inače obavijeno velom tajne. Prema riječima jednog visokog izraelskog sigurnosnog zvaničnika, Mosad je preduzeo više koraka unutar Irana kako bi pripremio izraelski preventivni napad, javlja Fox News.

Tajna baza

Agencija je uspostavila tajnu bazu za eksplozivne dronove unutar Irana prije početka napada. Kada su napadi počeli, dronovi su aktivirani kako bi uništili rakete zemlja-zemlja za koje je Izrael tvrdio da predstavljaju prijetnju po njihove civile.

Izrael je godinama pripremao operaciju protiv iranskih nuklearnih i raketnih programa, izjavio je jedan sigurnosni zvaničnik za The Times of Israel, uključujući izgradnju baze za dronove unutar Irana i švercovanje preciznih sistema naoružanja i komandosa u tu zemlju.

Zajedničko planiranje

Ova operacija oslanjala se na tijesno zajedničko planiranje između Izraelskih odbrambenih snaga IDF i obavještajne agencije Mosad. Prema riječima zvaničnika, agenti Mosada uspostavili su bazu za dronove na iranskom tlu, u blizini Teherana. Tokom noći, dronovi su aktivirani i pogodili lansere raketa zemlja-zemlja koji su bili usmjereni ka Izraelu.

Pored toga, vozila koja su prevozila sisteme naoružanja prošvercovana su u Iran. Ovi sistemi su neutralisali iransku protivvazdušnu odbranu i omogućili izraelskim avionima potpunu vazdušnu nadmoć i slobodu djelovanja nad Iranom. Treći tajni dio operacije uključivao je raspoređivanje Mosadovih komandosa s preciznim raketama u blizini protivavionskih položaja u centralnom Iranu.

# IZRAEL
# MOSSAD
# IRAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (8)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.