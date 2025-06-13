Mosad objavio snimke operacije unutar Irana, koja je prethodila žestokom napadu

Izraelska obavještajna služba Mosad objavila je snimak kako su sprovodili tajne operacije unutar Irana prije neko su jutros napali tu državu.
SLUŽBA IZRAELA
Kada su napadi počeli, dronovi su aktivirani kako bi uništili rakete zemlja-zemlja za koje je Izrael tvrdio da predstavljaju prijetnju po njihove civi
Izraelski napadi. Mossad
Izraelska obavještajna služba Mosad objavila je snimak kako su sprovodili tajne operacije unutar Irana prije neko su jutros napali tu državu.
Ovo je jedna od rijetkih prilika da se vidi njihovo djelovanje, s obzirom da je inače obavijeno velom tajne. Prema riječima jednog visokog izraelskog sigurnosnog zvaničnika, Mosad je preduzeo više koraka unutar Irana kako bi pripremio izraelski preventivni napad, javlja Fox News.
Agencija je uspostavila tajnu bazu za eksplozivne dronove unutar Irana prije početka napada. Kada su napadi počeli, dronovi su aktivirani kako bi uništili rakete zemlja-zemlja za koje je Izrael tvrdio da predstavljaju prijetnju po njihove civile.
Izrael je godinama pripremao operaciju protiv iranskih nuklearnih i raketnih programa, izjavio je jedan sigurnosni zvaničnik za The Times of Israel, uključujući izgradnju baze za dronove unutar Irana i švercovanje preciznih sistema naoružanja i komandosa u tu zemlju.
Ova operacija oslanjala se na tijesno zajedničko planiranje između Izraelskih odbrambenih snaga IDF i obavještajne agencije Mosad. Prema riječima zvaničnika, agenti Mosada uspostavili su bazu za dronove na iranskom tlu, u blizini Teherana. Tokom noći, dronovi su aktivirani i pogodili lansere raketa zemlja-zemlja koji su bili usmjereni ka Izraelu.
Pored toga, vozila koja su prevozila sisteme naoružanja prošvercovana su u Iran. Ovi sistemi su neutralisali iransku protivvazdušnu odbranu i omogućili izraelskim avionima potpunu vazdušnu nadmoć i slobodu djelovanja nad Iranom. Treći tajni dio operacije uključivao je raspoređivanje Mosadovih komandosa s preciznim raketama u blizini protivavionskih položaja u centralnom Iranu.
OGLASILE SE OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE
TREĆE POLUVRIJEME
POGOĐENA PRISTANIŠTA