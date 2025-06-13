Mosad objavio snimke operacije unutar Irana, koja je prethodila žestokom napadu

Izraelska obavještajna služba Mosad objavila je snimak kako su sprovodili tajne operacije unutar Irana prije neko su jutros napali tu državu.

Ovo je jedna od rijetkih prilika da se vidi njihovo djelovanje, s obzirom da je inače obavijeno velom tajne. Prema riječima jednog visokog izraelskog sigurnosnog zvaničnika, Mosad je preduzeo više koraka unutar Irana kako bi pripremio izraelski preventivni napad, javlja Fox News. Tajna baza Agencija je uspostavila tajnu bazu za eksplozivne dronove unutar Irana prije početka napada. Kada su napadi počeli, dronovi su aktivirani kako bi uništili rakete zemlja-zemlja za koje je Izrael tvrdio da predstavljaju prijetnju po njihove civile.