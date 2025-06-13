Izrael pokrenuo nove napade na Iran: Na meti brojni ciljevi, a eksplozije odjekuju i Teheranom

Pojavili su se novi izvještaji o izraelskim napadima širom irana, Izraelsko ratno vazduhoplovstvo saopćilo je na mreži X da nastavlja da napada lansere raketa i infrastrukturu u Iranu.

Reuters piše da se eksplozije čuju na području gdje se nalazi nuklearno postrojenje Fordo.

Podsjetimo, Izrael je sinoć izvrišio pet talasa napada na Iran. Protuzračna odbrana širom Irana aktivirana je u petak uvečer po lokalnom vremenu, dok su novi vazdušni napadi ciljali Teheran, izvjestili su iranski državni mediji.

Press TV je objavio da su rakete presretnute južno od Teherana, dok je Islamska Republika Iran Broadcasting (IRIB) javila da je zapadni Teheran pogođen novim napadima. Grad Karađ, u blizini Teherana, također je bio meta napada, naveo je IRIB. CNN je kontaktirao izraelsku vojsku za komentar.