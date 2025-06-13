Izrael pokrenuo nove napade na Iran: Na meti brojni ciljevi, a eksplozije odjekuju i Teheranom

Pojavili su se novi izvještaji o izraelskim napadima širom irana, Izraelsko ratno vazduhoplovstvo saopćilo je na mreži X da nastavlja da napada lansere raketa i infrastrukturu u Iranu.
Reuters piše da se eksplozije čuju na području gdje se nalazi nuklearno postrojenje Fordo.
Podsjetimo, Izrael je sinoć izvrišio pet talasa napada na Iran. Protuzračna odbrana širom Irana aktivirana je u petak uvečer po lokalnom vremenu, dok su novi vazdušni napadi ciljali Teheran, izvjestili su iranski državni mediji.
Press TV je objavio da su rakete presretnute južno od Teherana, dok je Islamska Republika Iran Broadcasting (IRIB) javila da je zapadni Teheran pogođen novim napadima. Grad Karađ, u blizini Teherana, također je bio meta napada, naveo je IRIB. CNN je kontaktirao izraelsku vojsku za komentar.
Nova serija eksplozija odjeknula je u zapadnom dijelu Teherana, objavila je iranska agencija Mehr, navodeći da još uvijek nema zvaničnih informacija o tome. Eksplozije su se začule nešto poslije 19 sati po lokalnom vremenu u Malardu i dijelovima Šahrijara u zapadnom dijelu provincije Teheran.
Ruska agencija RIA Novosti navodi da se eksplozija čula i u regionu Čitgar. Iranski mediji su ranije izvjestili o eksploziji u regionu Garmdar, koji se nalazi sjeverozapadno od iranske prijestonice, kao i o dvije eksplozije zapadno od Teherana.
Agencija Mehr je izvjestila o eksploziji u regionu Pakdašt jugoistočno od Teherana, ali je napomenula da je u pitanju operacija protivvazdušne odbrane. Također, eksplozija je odjeknula i u regionu Havaršar u blizini Pakdašta. U napadima tokom prethodne noći, Izrael je gađao nuklearne i vojne baze, kao i stambene zgrade u kojima su živjeli iranski zvaničnici.