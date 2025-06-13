Video / Uzbuna u cijelom Izraelu, Iran lansirao veliki broj balističkih raketa

Korpus islamske revolucionarne garde lansirao je veći broj balističkih raketa, navodno najmanje njih 100, na Izrael kao odmazdu za zračnu kampanju koju više od 20 sati provode zračne snage Izraela.

IDF je objavila uzbunu za zračni napad na teritoriji cijele države navodeći da je Iran lansirao balističke rakete prema njihovoj teritoriji.