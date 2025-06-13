Video / Uzbuna u cijelom Izraelu, Iran lansirao veliki broj balističkih raketa

Korpus islamske revolucionarne garde lansirao je veći broj balističkih raketa, navodno najmanje njih 100, na Izrael kao odmazdu za zračnu kampanju koju više od 20 sati provode zračne snage Izraela.
IDF je objavila uzbunu za zračni napad na teritoriji cijele države navodeći da je Iran lansirao balističke rakete prema njihovoj teritoriji.
Izraelska vojska u saopćenju je navela kako njihovi odbrambeni sistemi rade na zaustavljanju prijetnje. Javnosti je naloženo da uđe u skloništa do daljnjega.
Na društvenim mrežema dijele se videosnimci prvih presretanja balističkih raketa izraelske odbrane.
Nad Tel Avivom uzdižu se golemi oblaci dima, vidljivi iznad nebodera u centru grada. Zasad nije jasno je li riječ o posljedicama raketnih pogodaka ili presretanja projektila.