Video / Gori nebo nad Tel Avivom, Iran potvrdio početak odmazde: "Započeo je odlučan odgovor"

- Prije nekoliko trenutaka, lansiranjem stotina različitih balističkih raketa prema okupiranim teritorijama, započela je operacija odlučnog odgovora na divljački napad cionističkog režima - objavila je IRNA.

Iran je potvrdio da je započeo svoju odmazdu protiv Izraela, javila je tamošnja državna novinska agencija IRNA.

U dijelu snimka Sky Newsa, vidi se kako iza nebodera suklja dim. Izraelska vojska objavila je da je na zemlju lansirana raketa iz Jemena, a u Jeruzalemu je oglašena zračna uzbuna.

Na društvenim mrežama su se pojavili snimci eksplozija u centru Tel Aviva. Prema nepotvrđenim informacijama, Tel Aviv je pogođen raketom.

Stanovnicima širom Izraela naloženo je da ostanu blizu zaštićenih prostora te da smanje kretanje na otvorenim prostorima. Sugeriše se i izbjegavanje većih okupljanja.

- Kad se izda upozorenje, ljudi bi trebali otići u zaštićeni prostor dok se ne objavi prekid uzbune - saopćio je IDF.

Kako je objavio Kanal 13, oko sedam iranskih raketa je pogodilo različita područja u Izraelu u okviru operacije "Surova kazna", kako su je nazvali iranski mediji.

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