Iranske rakete pogodile centar Tel Aviva, Izraelci očekuju drugi talas napada: "Svi u skloništa"

- Napad je u toku. Deseci dodatnih projektila ispaljeni su prema Državi Izrael - saopćio je portparol IDF-a.

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su kako je drugi val balističkih projektila ispaljen iz Irana prema Izraelu.

Građanima se savjetuje da i dalje ostanu u skloništima, dok protuzračna odbrana nastavlja s presretanjem prijetnji. Prema nepotvrđenim informacijama, grad je pogođen raketom.

U prijenosu uživo na Sky Newsu vidi se kako iza nebodera suklja dim.