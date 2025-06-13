Iranske rakete pogodile centar Tel Aviva, Izraelci očekuju drugi talas napada: "Svi u skloništa"

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su kako je drugi val balističkih projektila ispaljen iz Irana prema Izraelu.
- Napad je u toku. Deseci dodatnih projektila ispaljeni su prema Državi Izrael - saopćio je portparol IDF-a.
OGLASIO SE IDF
Zvanična iranska Press TV objavila je kako su iranske rakete pogodile izraelsko Ministarstvo odbrane
U toku napad na Tel Aviv. Screenshot
Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su kako je drugi val balističkih projektila ispaljen iz Irana prema Izraelu.
- Napad je u toku. Deseci dodatnih projektila ispaljeni su prema Državi Izrael - saopćio je portparol IDF-a.
Građanima se savjetuje da i dalje ostanu u skloništima, dok protuzračna odbrana nastavlja s presretanjem prijetnji. Prema nepotvrđenim informacijama, grad je pogođen raketom.
U prijenosu uživo na Sky Newsu vidi se kako iza nebodera suklja dim.
OPERACIJA "SUROVA KAZNA"
OPERACIJA "SUROVA KAZNA"
Izraelska policija ranije je izvijestila kako u jednom od napada iranskim projektilima unutar telavivske regije nema prijavljenih povrijeđenih.
SIRENE ODJEKUJU DRŽAVOM
SIRENE ODJEKUJU DRŽAVOM
Međutim, Guardianova dopisnica Ema Graham-Harison, pozivajući se na izraelsku hitnu službu, objavila je da je u Ramat Ganu, mjestu uz Tel Aviv, lakše povrijeđeno sedam osoba.
Zvanična iranska Press TV objavila je kako su iranske rakete pogodile izraelsko Ministarstvo odbrane.
Bonus video:
OGLASILE SE OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE
TREĆE POLUVRIJEME
POGOĐENA PRISTANIŠTA