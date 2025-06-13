Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

OGLASIO SE IDF

Iranske rakete pogodile centar Tel Aviva, Izraelci očekuju drugi talas napada: "Svi u skloništa"

Zvanična iranska Press TV objavila je kako su iranske rakete pogodile izraelsko Ministarstvo odbrane

U toku napad na Tel Aviv. Screenshot

E. Ć.

13.6.2025

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su kako je drugi val balističkih projektila ispaljen iz Irana prema Izraelu.

- Napad je u toku. Deseci dodatnih projektila ispaljeni su prema Državi Izrael - saopćio je portparol IDF-a.

Građanima se savjetuje da i dalje ostanu u skloništima, dok protuzračna odbrana nastavlja s presretanjem prijetnji. Prema nepotvrđenim informacijama, grad je pogođen raketom.

U prijenosu uživo na Sky Newsu vidi se kako iza nebodera suklja dim.

Izraelska policija ranije je izvijestila kako u jednom od napada iranskim projektilima unutar telavivske regije nema prijavljenih povrijeđenih.

Međutim, Guardianova dopisnica Ema Graham-Harison, pozivajući se na izraelsku hitnu službu, objavila je da je u Ramat Ganu, mjestu uz Tel Aviv, lakše povrijeđeno sedam osoba.

Zvanična iranska Press TV objavila je kako su iranske rakete pogodile izraelsko Ministarstvo odbrane.

Bonus video:

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.

# IZRAEL
# TEL AVIV
# BALISTIČKE RAKETE
# IRAN
# IDF
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (6)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.