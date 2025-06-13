Iran tvrdi da je srušio dva izraelska vojna aviona: "Osveta će biti bolna, nigdje u Izraelu neće biti sigurno"

Iran je izveo napade na desetine ciljeva, vojnih centara i vojnih baza koji pripadaju Izraelu, saopćio je Korpus iranske revolucionarne garde.
Korpus iranske revolucionarne garde je naveo kako je operacija nazvana "Pravo obećanje 3", uz napomenu kako će dodatni detalji biti objavljeni kasnije.
Za to vrijeme visoki iranski dužnosnik rekao je za Reuters da "nigdje u Izraelu neće biti sigurno te da će iranska osveta biti bolna".
- Izrael će platiti visoku cijenu za ubistva naših komandanata, znanstvenika i civila - rekao je visoki iranski dužnosnik za Reuters.
Iranska državna televizija objavila je da je iranska vojska srušila najmanje dva izraelska vojna aviona, prenosi agencija Reuters.
Iranske rakete pogodile izraelsko Ministarstvo odbrane, objavila je zvanična iranska Press TV.
Prijavljeni su povrijeđeni u Gush Danu, metropolitanskom području izraelskog glavnog grada Tel Aviva, u iranskom raketnom napadu, objavila novinska agencija Walla.
Eksplozije su odjeknule i u Jeruzalemu nakon lansiranja raketa iz Irana, objavio je izraelski vojni radio.
Sirene se oglasile na sjeveru Izraela, uključujući Haifu, nakon što je Iran lansirao drugu seriju balističkih raketa, objavio izraelski "Kanal 12"
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