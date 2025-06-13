Iran tvrdi da je srušio dva izraelska vojna aviona: "Osveta će biti bolna, nigdje u Izraelu neće biti sigurno"

Korpus iranske revolucionarne garde je naveo kako je operacija nazvana "Pravo obećanje 3", uz napomenu kako će dodatni detalji biti objavljeni kasnije.

Iran je izveo napade na desetine ciljeva, vojnih centara i vojnih baza koji pripadaju Izraelu, saopćio je Korpus iranske revolucionarne garde.

Za to vrijeme visoki iranski dužnosnik rekao je za Reuters da "nigdje u Izraelu neće biti sigurno te da će iranska osveta biti bolna".

- Izrael će platiti visoku cijenu za ubistva naših komandanata, znanstvenika i civila - rekao je visoki iranski dužnosnik za Reuters.

Iranska državna televizija objavila je da je iranska vojska srušila najmanje dva izraelska vojna aviona, prenosi agencija Reuters.