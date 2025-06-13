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ODMAZDA JE POČELA

Video / Ovako izgleda osveta Irana, rakete padale po Tel Avivu: Objavljeni snimci štete

Na društvenim mrežama je viralan snimak na kojem se vidi kako iranski projektil pogađa zgradu u Tel Avivu, nakon čega se podigao visok oblak dima

Nakon iranskih napada. Magen David Adom

E. Ć.

13.6.2025

Korpus iranske revolucionarne garde saopćio je da je Iran izveo napade na desetine ciljeva, vojnih centara i vojnih baza koji pripadaju Izraelu.

Iranska državna televizija objavila je da je iranska vojska srušila najmanje dva izraelska vojna aviona, prenosi agencija Reuters.

Iranske rakete pogodile izraelsko Ministarstvo odbrane, objavila je zvanična iranska Press TV.

Na društvenim mrežama je viralan snimak na kojem se vidi kako iranski projektil pogađa zgradu u Tel Avivu, nakon čega se podigao visok oblak dima iznad grada.

Objavljen je snimak unutrašnjosti zgrade koju je pogodio iranski projektil.

Bonus video:

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# IZRAEL
# TEL AVIV
# BALISTIČKE RAKETE
# IRAN
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