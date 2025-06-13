Video / Iran je tokom napada imao jedan cilj, ovaj snimak pokazuje da je u tome i uspio

Mark Stoun (Stone), dopisnik Sky Newsa iz SAD, komentarisao je večerašnji masovni napad balističkim projektilima iz Irana, istaknuvši kako je jasno da je cilj iranskih snaga bio preopteretiti izraelski proturaketni sistem Željezna kupola (engl. Iron dome).

- Cilj je pokušati nadvladati odbrambeni sistem Željezne kupole, koji se mora ručno puniti iznova i iznova.

Željezna kupola može biti nadvladana. Vidjeli smo nekoliko slučajeva na snimcima prije nekoliko trenutaka gdje je očito bila nadvladana i neki od tih balističkih projektila pogodile su ciljeve u Tel Avivu - poručio je on za Sky News.