Netanjahu poslao poruku iranskom narodu: "Režim nikada nije bio slabiji, mi čistimo put za vašu slobodu"

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) poručio je javnosti da može napustiti skloništaj, nakon što je novi val iranskih projektila preletio izraelski teritorij.
- Iranski režim nikad nije bio slabiji. Ovo je prilika da se iranski narod suprotstavi režimu - rekao je Netanjahu u svom večerašnjem obraćanju.
Kako je rekao, cilj izraelske operacije je da "osujeti nuklearnu i balističku raketnu prijetnju islamskog režima".
- Dok ostvarujemo naš cilj, također čistimo put za vas da postignete svoju slobodu. U protekla 24 sata, ubili smo najviše vojne komandante, visoke nuklearne naučnike, najznačajnije postrojenje za obogaćivanje urana islamskog režima i veliki dio njegovog arsenala balističkih raketa - kazao je on.
Netanjahu je imao poruku i za građane Irana.
- Ja sam s vama, izraelski narod je s vama - kazao je Netanjahu i dodao:
- Naša borba je protiv ubilačkog islamskog režima koji vas tlači i osiromašuje. Iranski i izraelski narod su prijatelji još od vremena Kira Velikog. Došlo je vrijeme da se iranski narod ujedini oko svoje zastave i svog historijskog naslijeđa, boreći se za svoju slobodu od zlog i represivnog režima. Hrabri narode Irana, svjetlost pobjeđuje tamu.
Ministar odbrane Izraela Israel Katz poručio je da je Iran "prešao crvenu liniju lansiranjem projektila prema izraelskim civilnim područjima.
- Teheran će platiti visoku cijenu - najavio je on.
Bonus video: