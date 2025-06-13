Nakon izraelskih napada na Iran: Otkazani pojedini letovi iz Beograda, Sarajeva i Budimpešte

Nakon izraelskih napada na Iran, otkazani su pojedini letovi iz Beograda, Sarajeva i Budimpešte, javlja Anadolu. U međuvremenu, Iran je počeo odmazdu, ispalivši najmanje 100 balističkih projektila. Nekoliko balističkih raketa pogodilo je centar Tel Aviva.

Iranska državna televizija objavila je da je iranska vojska srušila najmanje dva izraelska vojna aviona, prenosi agencija Reuters. Rakete iranske vojske pogodile su izraelsko Ministarstvo odbrane, objavila je zvanična iranska Press TV.