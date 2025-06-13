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POČELA ODMAZDA TEHERANA

Nakon izraelskih napada na Iran: Otkazani pojedini letovi iz Beograda, Sarajeva i Budimpešte

Nekoliko balističkih raketa pogodilo je centar Tel Aviva u iranskom odgovoru na izraelske napade

Otkazani letovi. Anadolija

E. Ć.

13.6.2025

Nakon izraelskih napada na Iran, otkazani su pojedini letovi iz Beograda, Sarajeva i Budimpešte, javlja Anadolu.

U međuvremenu, Iran je počeo odmazdu, ispalivši najmanje 100 balističkih projektila. Nekoliko balističkih raketa pogodilo je centar Tel Aviva.

Iranska državna televizija objavila je da je iranska vojska srušila najmanje dva izraelska vojna aviona, prenosi agencija Reuters.

Rakete iranske vojske pogodile su izraelsko Ministarstvo odbrane, objavila je zvanična iranska Press TV.

Ukupno 40 osoba zatražilo je medicinsku pomoć nakon nedavnog iranskog raketnog napada na Izrael. Dvoje povrijeđenih nalazi se u kritičnom stanju, saopćile su tamošnje zdravstvene službe.

Bonus video:

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# IZRAEL
# BUDIMPEŠTA
# IRAN
# SARAJEVO
# BEOGRAD
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