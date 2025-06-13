Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PREKO IRAKA I SIRIJE

Video / Zabilježene eksplozije širom Teherana: Izrael ponovo napao, aktivirana protuzračna odbrana

Prvi put je napadnuta obala Irana. Vjerovatno se radi o energetskoj infrastrukturi

Nebo iznad Teherana. Screenshot

E. Ć.

13.6.2025

Protuzračna odbrana u glavnom gradu Irana aktivirana je kako bi presrela nove izraelske napade, objavila je tamošnja državna novinska agencija IRNA.

- Izrael ponovo počeo napadati ciljeve u Iranu - objavio je i izraelski vojni radio.

Kako je objavio kanal 13, izraelski avioni napadaju preko Sirije i Iraka.

Prvi put je napadnuta obala Irana. Vjerovatno se radi o energetskoj infrastrukturi.


BBC javlja kako nove eksplozije odjekuju Teheranom. Iznad grada se vidi dejtstvo protuzračne odbrane.

CNN navodi kako bi sljedeće mete mogle uključivati ključne privredne i infrastrukturne objekte poput naftnih i gasnih postrojenja, kao i luka, što bi predstavljalo ozbiljnu eskalaciju sukoba.

Bonus video:

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.

# JERUSALEM
# IZRAEL
# TEL AVIV
# IRAN
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (3)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.