Video / Zabilježene eksplozije širom Teherana: Izrael ponovo napao, aktivirana protuzračna odbrana

Protuzračna odbrana u glavnom gradu Irana aktivirana je kako bi presrela nove izraelske napade, objavila je tamošnja državna novinska agencija IRNA. - Izrael ponovo počeo napadati ciljeve u Iranu - objavio je i izraelski vojni radio.

Kako je objavio kanal 13, izraelski avioni napadaju preko Sirije i Iraka. Prvi put je napadnuta obala Irana. Vjerovatno se radi o energetskoj infrastrukturi.