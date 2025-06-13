Video / Zabilježene eksplozije širom Teherana: Izrael ponovo napao, aktivirana protuzračna odbrana

Protuzračna odbrana u glavnom gradu Irana aktivirana je kako bi presrela nove izraelske napade, objavila je tamošnja državna novinska agencija IRNA.
- Izrael ponovo počeo napadati ciljeve u Iranu - objavio je i izraelski vojni radio.
PREKO IRAKA I SIRIJE
Prvi put je napadnuta obala Irana. Vjerovatno se radi o energetskoj infrastrukturi
Nebo iznad Teherana. Screenshot
Protuzračna odbrana u glavnom gradu Irana aktivirana je kako bi presrela nove izraelske napade, objavila je tamošnja državna novinska agencija IRNA.
- Izrael ponovo počeo napadati ciljeve u Iranu - objavio je i izraelski vojni radio.
Kako je objavio kanal 13, izraelski avioni napadaju preko Sirije i Iraka.
Prvi put je napadnuta obala Irana. Vjerovatno se radi o energetskoj infrastrukturi.
BBC javlja kako nove eksplozije odjekuju Teheranom. Iznad grada se vidi dejtstvo protuzračne odbrane.
CNN navodi kako bi sljedeće mete mogle uključivati ključne privredne i infrastrukturne objekte poput naftnih i gasnih postrojenja, kao i luka, što bi predstavljalo ozbiljnu eskalaciju sukoba.
Bonus video:
OGLASILE SE OBAVJEŠTAJNE SLUŽBE
TREĆE POLUVRIJEME
POGOĐENA PRISTANIŠTA