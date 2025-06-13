Putin obavio razgovore s Pezeškijanom i Netanjahuom, poručio da Rusija osuđuje Izrael: Kršite međunarodno pravo

Putin je izrazio saučešće čelnicima i narodu Irana zbog brojnih ljudskih žrtava, te naglasio kako Rusija osuđuje postupke Izraela jer krše Povelju UN-a i međunarodno pravo.

Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je s predsjednikom Islamske Republike Iran Masudom Pezeškianom, te izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Netanyahu).

Iran je tokom napada imao jedan cilj, ovaj snimak pokazuje da je u tome i uspio

Iran je tokom napada imao jedan cilj, ovaj snimak pokazuje da je u tome i uspio

- Ruska strana je u potpunosti podržala napore za mirno rješavanje situacije s iranskim nuklearnim programom i iznijela konkretne inicijative usmjerene na pronalaženje obostrano prihvatljivih sporazuma.

Rusija će nastaviti doprinositi deeskalaciji sukoba između Irana i Izraela - saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova Rusije.