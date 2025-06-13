Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

RUSKI PREDSJEDNIK

Putin obavio razgovore s Pezeškijanom i Netanjahuom, poručio da Rusija osuđuje Izrael: Kršite međunarodno pravo

Rusija će nastaviti doprinositi deeskalaciji sukoba između Irana i Izraela

Putin: Izrazio saučešće čelnicima i narodu Irana. Anadolija

E. Ć.

13.6.2025

Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je s predsjednikom Islamske Republike Iran Masudom Pezeškianom, te izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Netanyahu).

Putin je izrazio saučešće čelnicima i narodu Irana zbog brojnih ljudskih žrtava, te naglasio kako Rusija osuđuje postupke Izraela jer krše Povelju UN-a i međunarodno pravo.

- Ruska strana je u potpunosti podržala napore za mirno rješavanje situacije s iranskim nuklearnim programom i iznijela konkretne inicijative usmjerene na pronalaženje obostrano prihvatljivih sporazuma. 

Rusija će nastaviti doprinositi deeskalaciji sukoba između Irana i Izraela - saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova Rusije.

Kako se dodaje u saopćenju, Putin je u razgovoru s Netanjahuom istakao važnost povratka pregovaračkom procesu i rješavanja svih pitanja vezanih za nuklearni program Irana isključivo političkim i diplomatskim sredstvima.

- Predviđeno je da ruska strana nastavi da povezuje bliske kontakte sa vodstvom i Irana i Izraela, čiji je cilj rješavanje trenutne situacije, koja ima najrazornije posljedice za cijelu regiju - naveli su iz Ministarstva vanjskih poslova Rusije.

Bonus video:

Besplatno se pretplatite na YouTube kanal Avaz TV.

# IZRAEL
# IRAN
# VLADIMIR PUTIN
# RUSIJA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
PRIKAŽI KOMENTARE (9)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.