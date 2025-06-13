Putin obavio razgovore s Pezeškijanom i Netanjahuom, poručio da Rusija osuđuje Izrael: Kršite međunarodno pravo

Predsjednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je s predsjednikom Islamske Republike Iran Masudom Pezeškianom, te izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom (Netanyahu).
Putin je izrazio saučešće čelnicima i narodu Irana zbog brojnih ljudskih žrtava, te naglasio kako Rusija osuđuje postupke Izraela jer krše Povelju UN-a i međunarodno pravo.
- Ruska strana je u potpunosti podržala napore za mirno rješavanje situacije s iranskim nuklearnim programom i iznijela konkretne inicijative usmjerene na pronalaženje obostrano prihvatljivih sporazuma.
Rusija će nastaviti doprinositi deeskalaciji sukoba između Irana i Izraela - saopćeno je iz Ministarstva vanjskih poslova Rusije.
Kako se dodaje u saopćenju, Putin je u razgovoru s Netanjahuom istakao važnost povratka pregovaračkom procesu i rješavanja svih pitanja vezanih za nuklearni program Irana isključivo političkim i diplomatskim sredstvima.
- Predviđeno je da ruska strana nastavi da povezuje bliske kontakte sa vodstvom i Irana i Izraela, čiji je cilj rješavanje trenutne situacije, koja ima najrazornije posljedice za cijelu regiju - naveli su iz Ministarstva vanjskih poslova Rusije.
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