Video / Odjekuju eksplozije: Izrael i Iran gađaju jedni druge raketama

Izrael je odgovorio na odmazdu Irana zbog ranijeg napada, ali je Teheran uzvratio novim balističkim projektilima - tako da dvije zemlje gađaju jedni druge raketama. Izraelske odbrambene snage (IDF) potvrdile su da je Iran upravo ispalio još jedan val balističkih raketa prema izraelskom teritoriju.

Za sada nisu poznati svi detalji o metama ili posljedicama napada, ali sistemi protuzračne odbrane su u pripravnosti. Oglasile su se sirene zbog novih zračnih prijetnji u Jerusalemu i brojnim izraelskim gradovima na jugu.

Izraelska vojska je navela kako je identificirala novi val raketa koje je Iran ispalio prema izraelskom teritoriju. Građanima je naređeno da se odmah sklone u skloništa, dok sirene za uzbunu odjekuju širom zemlje.