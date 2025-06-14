Nema čekanja: Imenovan novi komandant Vojske Irana

Vrhovni komandant, ajatolah Sejjid Ali Hamenei, imenovao je general-pukovnika Amira Hatamija za glavnog komandanta Vojske Islamske Republike Iran.

General Hatami je obavljao dužnost ministra odbrane u periodu od 2013. do 2021. godine.

U zvaničnom dekretu, ajatolah Hamenei je kao osnovu za imenovanje naveo Hatamijevu „posvećenost, stručnost i iskustvo“, pozivajući na „transformativan i revolucionaran pristup“ pod njegovim vođstvom.

- S obzirom na veliki broj sposobnog i odanog osoblja u Vojsci, kao i iskustva stečena tokom Svetog odbrambenog rata i nakon njega, očekuje se da će se pod vašom komandom ubrzati napori na unapređenju borbene spremnosti, jačanju duhovnih i ideoloških temelja, poboljšanju uslova života pripadnika, te jačanju saradnje s ostalim granama Oružanih snaga - navodi se u dekretu.

Vrhovni vođa je također izrazio zahvalnost dosadašnjem komandantu, generalu-pukovniku Sejjidu Abdolrahimu Musaviju, pohvalivši njegove „iskrene i vrijedne napore“ tokom mandata.

Nakon atentata na generala Mohammada Husseina Bagerija, ajatolah Hamenei je imenovao general-pukovnika Sejjida Abdolrahima Musavija za načelnika Generalštaba Oružanih snaga.