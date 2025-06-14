Iran prekida mogućnost dijaloga sa SAD zbog izraelskih napada

Ministarstvo vanjskih poslova Irana saopćilo je da su nedavni događaji praktično okončali mogućnost nastavka diplomatije sa Sjedinjenim Državama, kriveći Vašington za omogućavanje izraelskog napada na iransku teritoriju.

Portparol Ministarstva vanjskih poslova, Esmail Baghaei, rekao je da je Izrael „prešao sve naše crvene linije“ u svom posljednjem napadu.

- Druga strana (SAD) je učinila nešto što je učinilo dijalog besmislenim. Ne možete tvrditi da želite pregovore, a istovremeno koordinirati napore i dozvoljavati genocidnom režimu da ugrožava teritorijalni integritet Irana - rekao je.

Baghaei je dodao da je nezamislivo da je Izrael mogao izvesti takav napad bez odobrenja SAD.

- Izrael već dugo sanja o tome da uvuče zapadne zemlje u dublji sukob. Čini se da je ovog puta opet uspio poremetiti diplomatski proces - istakao je.