Kina osudila Izrael i kršenje suvereniteta Irana

Kina je osudila ono što je nazvala izraelskim „kršenjem suvereniteta Irana“ i pozvala Izrael da „zaustavi sve rizične vojne akcije“, izjavio je njen izaslanik u Ujedinjenim nacijama.

Govoreći na hitnoj sjednici Vijeća sigurnosti UN-a u petak, Fu Cong, stalni predstavnik Kine pri UN-u, rekao je da je Peking „duboko zabrinut“ zbog posljedica izraelskih postupaka, naglašavajući da eskalacija sukoba u regiji nije u interesu nijedne strane.

- Kina osuđuje kršenje suvereniteta, sigurnosti i teritorijalnog integriteta Irana i protivi se intenziviranju sukoba i proširenju sukoba. Pozivamo Izrael da odmah prekine sve rizične vojne akcije kako bi se izbjegla dalja eskalacija tenzija - rekao je Cong, pozivajući sve strane na korištenje diplomatije.

Ovo je izrekao nakon što je kinesko Ministarstvo vanjskih poslova ranije tog dana saopćilo da je Peking „izuzetno zabrinut“ zbog „ozbiljnih posljedica“ koje izraelski napad na Iran može donijeti.