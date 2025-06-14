Izrael nastavlja zračne udare na Iran s ciljem "uklanjanja prijetnje"

Izraelske odbrambene snage (IDF) objavile su da nastavljaju intenzivne zračne napade na ciljeve unutar Irana, s ciljem, kako navode, "neutralizacije prijetnji". U kratkom saopćenju na Telegramu, uz video-snimke najnovijih udara, izraelska vojska poručuje da operacije nisu završene i da se ofanziva nastavlja.

Ova eskalacija dolazi više od 24 sata nakon početnog izraelskog udara na iranske vojne baze, u kojem su ubijena tri visoka iranska vojna komandanta. U odgovoru, Iran je izveo niz raketnih napada na izraelsku teritoriju, koji su se nastavili do ranih jutarnjih sati subote.

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu (Netanyahu) direktno se obratio iranskom narodu, poručivši da "režim nikada nije bio slabiji" i da je "vrijeme za promjenu blizu", dodajući: "Mi čistimo put za vašu slobodu."

U međuvremenu, izraelska hitna služba Magen David Adom (MDA) saopćila je da je 21 osoba evakuisana nakon raketnog napada Irana na centralnu obalu Izraela. Jedna osoba je u kritičnom stanju, nekoliko je teško povrijeđeno, dok su ostali zadobili lakše do umjerene povrede.

Kako se noć pretvarala u zoru, širom Izraela ponovo su se oglasile sirene. Milioni građana bili su primorani potražiti skloništa dok je Iran lansirao novu salvu raketa. Svjedoci su prijavili zvuke višestrukih presretanja u zraku, kao i snažne eksplozije koje ukazuju na moguće direktne pogotke.

U jeku sve dublje krize, diplomatski front ostaje slab. Nekadašnje obećanje američkog predsjednika Donalda trampa (Trump) o "svjetskom miru" sve više djeluje kao daleka i nerealna ambicija, dok se sukob između Izraela i Irana opasno širi.