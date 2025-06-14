150 raketa palo na Izrael: Brutalna osveta Irana, broje se mrtvi u obje zemlje

Izraelska avijacija izvela je žestoke napade na najmanje pet iranskih gradova, u operaciji koju su izraelski zvaničnici opisali kao pokušaj da se spriječi Teheran u nabavci nuklearnog oružja. Kao odgovor, Iran je u petak pokrenuo operaciju pod nazivom „Pravo obećanje 3“, ispalivši oko 150 raketa prema izraelskoj teritoriji.

U izraelskom gradu Rišon Lecion, južno od Tel Aviva, pogođeno je područje u blizini stambenih zgrada. Prema hitnoj službi Magen David Adom (MDA), poginule su dvije osobe, a najmanje 19 ih je ranjeno. Ranije je saopćeno da je poginula jedna osoba, no broj žrtava je porastao.

S druge strane, stalni predstavnik Irana pri UN-u, Amir Said Iravani, izjavio je da je u izraelskim zračnim napadima na Iran poginulo najmanje 78 osoba, dok je više od 320 ranjeno. Istakao je da se među stradalima nalazi i veliki broj civila, uključujući žene i djecu, kao i visoki vojni zvaničnici.

Izraelska vojska oglasila je uzbune u više dijelova zemlje zbog, kako su naveli, novog talasa iranskih dronova. Vojska je saopćila da zračne snage aktivno rade na presretanju i eliminaciji prijetnji "gdje god je to potrebno".

U međuvremenu, iz Irana stižu informacije o manjim posljedicama izraelskog napada na nuklearno postrojenje Natanz. Portparol Organizacije za atomsku energiju Irana, Behruz Kamalvandi, potvrdio je da je došlo do "manjeg curenja" unutar objekta, ali da kontaminacija nije izašla u vanjsko okruženje.

– Glavni dio postrojenja nalazi se ispod zemlje, tako da su oštećenja površinska. Nema razloga za zabrinutost, jer nije došlo do kontaminacije okoliša – poručio je Kamalvandi, prenosi iranska državna agencija IRNA.