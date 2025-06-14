Izrael nema oružje za uništenje nuklearnog postrojenja u Iranu, ali zato SAD ima

Izraelski zračni udari eliminisali su više iranskih vojnih zapovjednika i nuklearnih stručnjaka, te uništili objekte za komandovanje i kontrolu kao i sisteme protivzračne odbrane. Međutim, prema tvrdnjama stručnjaka, satelitski snimci još ne pokazuju ozbiljnije oštećenje ključne nuklearne infrastrukture.

- Ne vidimo vidljivu štetu na lokacijama Fordo ili Isfahan. Natanz jeste oštećen. Ali nema dokaza da je podzemni kompleks u Natanzu uništen - izjavio je David Albright, nuklearni stručnjak iz Instituta za nauku i međunarodnu sigurnost, misleći na glavne iranske nuklearne lokacije.

Nivo radijacije

Šef Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA), Rafael Grossi, rekao je Vijeću sigurnosti UN-a da je nadzemni dio postrojenja u Natanzu uništen i da je Iran izvijestio o napadima i na Fordo i Isfahan. Naveo je i da je elektroinfrastruktura u Natanzu teško oštećena, te da je mogući nestanak struje u halama s centrifugama mogao izazvati dodatne kvarove. Međutim, nivo radijacije izvan postrojenja ostao je stabilan i u granicama normale.

Natanz je glavni iranski kompleks za obogaćivanje uranija, koji sadrži podzemne objekte i nadzemne pogone. Iran je ranije razmjestio dio svojih nuklearnih kapaciteta u podzemne bunkere upravo kako bi ih zaštitio od sličnih napada.

Prema informacijama iz dva regionalna izvora, u napadima je ubijeno najmanje 20 iranskih vojnih komandanata, što se tumači kao udar na komandnu strukturu, sličan izraelskim operacijama protiv Hezbolaha iz prethodnih godina.

Albright kaže da se njegova procjena temelji na najnovijim dostupnim satelitskim snimcima, ali napominje da je moguće da su korišteni i dronovi za napade na tunele prema podzemnim postrojenjima, kao i kibernetički napadi koji ne ostavljaju lako vidljive tragove.

- Za sada nema mnogo vidljive štete, ali tek ćemo vidjeti kako će se situacija razvijati - dodao je.

Nije poznat tačan status iranskih zaliha obogaćenog uranija. Smatra se da je Izrael možda izbjegao jače udare na nuklearne lokacije kako ne bi ugrozio međunarodne inspektore koji se tamo nalaze.

Prema njegovim riječima, podzemni objekat u Natanzu sadrži hiljade centrifuga, a prekid napajanja električnom energijom je doveo do aktiviranja rezervnog sistema na baterije. Trenutno Iran, prema Albrightu, kontrolisano isključuje centrifuge, što je kompleksan proces.

- Baterije mogu potrajati, ali kada se isprazne, centrifuge bi mogle nekontrolisano da se zavrte i izazovu ozbiljna oštećenja - pojasnio je.

Stručnjaci procjenjuju da čak i masovni vojni napad može samo privremeno usporiti iranski nuklearni program, koji Zapad sumnjiči za razvoj nuklearnog oružja – optužbe koje Teheran negira.

Podzemne hale

Jeffrey Lewis, ekspert za nuklearno naoružanje pri Institutu Middlebury, ocijenio je da su oštećenja u Natanzu „umjerena“. Prema njemu, Izrael je uništio pilot-postrojenje za obogaćivanje goriva i neke pomoćne objekte povezane s napajanjem električnom energijom.

Također je pogođen i jedan pomoćni objekt – vjerovatno elektrostanica – u blizini dva podzemna kompleksa.

- Podzemne hale za obogaćivanje, kao i veliki objekat u planinama u blizini, ne izgledaju oštećeno - rekao je Lewis.

Nije poznato kakva je šteta nastala na ključnoj lokaciji Fordo, za koju se vjeruje da je potencijalno ključna za razvoj nuklearnog oružja i koja se nalazi duboko pod zemljom.

- Oduvijek se smatralo da Izrael nema oružje koje bi moglo uništiti Fordo bez pomoći Sjedinjenih Američkih Država - rekao je Mark Dubowitz iz Fondacije za odbranu demokratije.

On dodaje da bi SAD, ako propadnu pregovori o nuklearnom sporazumu, mogli iskoristiti bombardere B-2 i specijalne probojne bombe kako bi uništili Fordo.