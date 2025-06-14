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SUBOTA NEĆE BITI MIRNA

Predstavnik SAD u UN-u potvrdio da su znali za napad Izraela, zaprijetio Iranu da "mudro" postupi

Zaprijetio je Iranu da će posljedice po njega biti "strašne" ako napadne američke građane, baze ili infrastrukturu

Mekoj Pit. Screenshot

N. Aj.

14.6.2025

Majk Hakabi (Mike Huckabee), američki ambasador u Izraelu, rekao je da je tokom noći pet puta morao ići u sklonište zbog talasa iranskih raketnih napada na Izrael.

- Teška noć u Izraelu - napisao je Hakabi, koji se nalazi u zemlji, u objavi na mreži X u subotu ujutro.

Dodao je da bi Šabat, jevrejski dan odmora koji se obilježava svake subote, trebao biti miran, ali da "vjerovatno neće biti".

Američki State Department i Ministarstvo odbrane su u srijedu organizovali povlačenje neesencijalnog osoblja s lokacija širom Bliskog istoka, dva dana prije nego što je Izrael pokrenuo svoj napad, piše CNN.

Također, američki predstavnik Mekoj Pit (McCoy Pitt) u obraćanju Vijeću sigurnosti UN-a izjavio je da su SAD bile obaviještene o planiranom izraelskom zračnom napadu na Iran.

Prema njegovim riječima, Izraelci su im kazali da je napad neophodan za samoodbranu. Tvrdi da SAD nisu bile uključene u napad.

- Naš apsolutni i najvažniji prioritet je zaštita američkih građana, osoblja i snaga u toj regiji - istakao je.

Zaprijetio je Iranu da će posljedice po njega biti "strašne" ako napadne američke građane, baze ili infrastrukturu. Uvjerava u to da je stav SAD postizanje diplomatskog rješenja za konflikt između Izraela i Irana.

Poručio je iranskom rukovodstvu da bi mu bilo "mudro" da u ovom trenutku pregovara, prenosi BBC.

# UN
# IZRAEL
# IRAN
# SAD
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