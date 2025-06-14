Predstavnik SAD u UN-u potvrdio da su znali za napad Izraela, zaprijetio Iranu da "mudro" postupi

Majk Hakabi (Mike Huckabee), američki ambasador u Izraelu, rekao je da je tokom noći pet puta morao ići u sklonište zbog talasa iranskih raketnih napada na Izrael.
- Teška noć u Izraelu - napisao je Hakabi, koji se nalazi u zemlji, u objavi na mreži X u subotu ujutro.
Dodao je da bi Šabat, jevrejski dan odmora koji se obilježava svake subote, trebao biti miran, ali da "vjerovatno neće biti".
Američki State Department i Ministarstvo odbrane su u srijedu organizovali povlačenje neesencijalnog osoblja s lokacija širom Bliskog istoka, dva dana prije nego što je Izrael pokrenuo svoj napad, piše CNN.
Također, američki predstavnik Mekoj Pit (McCoy Pitt) u obraćanju Vijeću sigurnosti UN-a izjavio je da su SAD bile obaviještene o planiranom izraelskom zračnom napadu na Iran.
Prema njegovim riječima, Izraelci su im kazali da je napad neophodan za samoodbranu. Tvrdi da SAD nisu bile uključene u napad.
- Naš apsolutni i najvažniji prioritet je zaštita američkih građana, osoblja i snaga u toj regiji - istakao je.
Zaprijetio je Iranu da će posljedice po njega biti "strašne" ako napadne američke građane, baze ili infrastrukturu. Uvjerava u to da je stav SAD postizanje diplomatskog rješenja za konflikt između Izraela i Irana.
Poručio je iranskom rukovodstvu da bi mu bilo "mudro" da u ovom trenutku pregovara, prenosi BBC.