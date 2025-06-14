Predstavnik SAD u UN-u potvrdio da su znali za napad Izraela, zaprijetio Iranu da "mudro" postupi

Majk Hakabi (Mike Huckabee), američki ambasador u Izraelu, rekao je da je tokom noći pet puta morao ići u sklonište zbog talasa iranskih raketnih napada na Izrael.

- Teška noć u Izraelu - napisao je Hakabi, koji se nalazi u zemlji, u objavi na mreži X u subotu ujutro.

Dodao je da bi Šabat, jevrejski dan odmora koji se obilježava svake subote, trebao biti miran, ali da "vjerovatno neće biti".

Američki State Department i Ministarstvo odbrane su u srijedu organizovali povlačenje neesencijalnog osoblja s lokacija širom Bliskog istoka, dva dana prije nego što je Izrael pokrenuo svoj napad, piše CNN.