Fordo oštećen, generali ubijeni: Iranski nuklearni i vojni vrh pod udarom

Iran je u subotu potvrdio da je njegov nuklearni objekat Fordo pretrpio manju štetu u nedavnim izraelskim zračnim udarima, izvijestila je agencija ISNA, pozivajući se na glasnogovornika Organizacije za atomsku energiju Irana, Behrouza Kamalvandija.

Kako je naveo, riječ je o ograničenim oštećenjima na pojedinim dijelovima postrojenja za obogaćivanje urana, uz naglasak da je osjetljiva oprema već ranije bila premještena, pa nije došlo do ozbiljne štete niti postoji rizik od kontaminacije.

Istovremeno, iranski državni mediji su potvrdili da su u izraelskim napadima poginula dvojica visokih komandanta iranskih oružanih snaga. Iako nije poznat tačan datum njihove smrti, potvrda je stigla u subotu, dan nakon što je Izrael izveo intenzivne napade na ciljeve širom Irana, usmrtivši najmanje 78 osoba, među kojima i visoke vojne zvaničnike.

Prema informacijama iranske novinske agencije Fars, Iran neće stati na prethodnim odgovorima. Visoki vojni zvaničnici najavili su nastavak udara na Izrael, uz poruku da će reakcija biti "bolna i žalosna za agresore".

Izraelske oružane snage potvrdile su da su tokom noći izvele desetine napada na ciljeve u Teheranu, fokusirajući se na sisteme protuvazdušne odbrane. Izraelska vojska navodi kako je cilj bio oslabiti kapacitete iranske PVO infrastrukture, uključujući položaje raketa zemlja-zrak.

Ovi napadi predstavljaju prvi slučaj direktnog udara izraelske vojske na iranske ciljeve unutar samog Teherana, udaljenog više od 1.500 kilometara od izraelske teritorije – što je dramatičan signal o eskalaciji sukoba.