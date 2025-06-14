Hrvatski konzul i njegova supruga povrijeđeni u iranskom udaru na Tel Aviv

Ambasadorica Hrvatske u Tel Avivu Vesela Mrđen Korać potvrdila je za medije da je tokom noći u iranskim napadima na Tel Aviv teško oštećena zgrada u kojoj žive dvoje hrvatskih diplomata.

- Konzul i njegova supruga zadobili su lakše povrede - izjavila je.

Dodala je kako evakuacija trenutno nije moguća zbog zatvorenog vazdušnog prostora i učestalih napada.

Iranski raketni napadi na izraelsku teritoriju uslijedili su kao odgovor na izraelske zračne udare na ciljeve u Iranu, među kojima su, prema tvrdnjama izraelske vojske, bili vojni i nuklearni objekti. Izrael je ranije saopćio da je operacija imala za cilj da spriječi Iran u razvoju nuklearnog oružja i smanji prijetnju balističkim projektilima.

Tokom noći s petka na subotu, Teheran je ispalio više desetina projektila, od kojih su neki pogodili područje Tel Aviva i okolne gradove. Prema dostupnim informacijama, u napadima su poginule tri osobe, a desetine su ranjene. Ovo je bio jedan od najsnažnijih direktnih iranskih napada na izraelski teritorij do sada.

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