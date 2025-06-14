Dok Tramp najavljuje "neviđenu vojnu paradu" za svoj rođendan, zakazani masovni protesti širom države

Dok Bliski istok gori zbog sukoba Izrael I irana, Vašington se sprema danas biti domaćin vojne parade povodom 250. godišnjice američke vojske. Proslava će se također poklopiti sa 79. rođendanom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa, koji kaže da će parada biti "kao nijedna druga".

Događaj - za koji je vojska rekla da bi mogao koštati do 45 miliona dolara - uključivat će više od 7.000 uniformiranih vojnika, desetine tenkova i vojnih vozila, plus orkestre i vatromet. U međuvremenu, protesti pod nazovim "Bez kralja" protiv Trumpove administracije planirani su u više od 1.500 gradova širom SAD-a. Organizatori demonstracije nazivaju "nacionalnim danom prkosa" kao odgovor na "korupciju" u vladi, prenosi BBC.

Vojna parada trebala bi početi oko 18 sati po lokalnom vremenu (ponoć po našem) u subotu, 14. juna, a održat će se oko Nacionalnog parka koji uključuje i područje Vašingtonskog spomenika.

Potrebna registracija

Ulaznice nisu potrebne, ali se navodi da se registracija za njih na web stranici američke vojske osigurava bolji pogled. Procjenjuje se da će masovna parada i svečanosti koštati između 25 i 45 miliona dolara, prema glasnogovorniku vojske.

Očekuje se da će dio troškova uključivati ​​milione dolara za popravak ulica Washingtona, koje nisu izgrađene za tenkove i druga teška oklopna vozila.

- Tenkovi će protutnjati kroz naš glavni grad - rekao je Tramp.

Posljednji put vojna parada održana je u SAD 1991. godine pod bivšim predsjednikom Georgeom H.W. Bushom, čime je obilježen kraj Zaljevskog rata.

Procjenjuje se da je 200.000 ljudi ispunilo ulice za događaj, najveću vojnu proslavu od kraja Drugog svjetskog rata.

Druge vojne parade održane su 1961. godine, tokom inauguracije bivšeg predsjednika Johna F. Kennedyja, kao i 1953. godine, tokom prve inauguracije bivšeg predsjednika Dwighta Eisenhowera; te 1942. i 1946. godine u vezi Drugog svjetskog rata.

Širom države

Pokret "Ne kraljevima"' planira demonstracije u više od 1.500 gradova i mjesta širom SAD kako bi se suprotstavio Trampovoj administraciji.

- Predsjednik Tramp želi tenkove na ulicama i televizijski prikaz dominacije za svoj rođendan. Spektakl koji bi trebao izgledati kao snaga. Međutim, prava moć se ne odvija u Vašingtonu. Ona se diže svugdje drugo - navodi se na web stranici grupe.

To uključuje frustraciju zbog Trampovog slanja trupa Nacionalne garde i američkih marinaca u Los Angeles u Kaliforniji kao odgovor na oritestwe protiv imigracije, protivno željama guvernera.

Grupa koja stoji iza demonstracija, "Pokret 50501", organizira proteste protiv administracije od aprila. Naziv "50501" označava 50 država, 50 protesta, jedan pokret. Veliki skupovi i marševi planirani su u gradovima uključujući Čikago, Njujork, Filadelfiju, Šarlot, Atlantu, Hjuston i Finiks.

Mapa planiranih protesta prikazuje kako se održavaju u svih 50 država, od Aljaske do Floride. Desetine protesta planirani su i u Teksasu i na Floridi, oba Trampova uporišta.