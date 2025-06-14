Iran potvrdio: U izraelskim napadima ubijena još dva generala

Iran je potvrdio da su u izraelskim zračnim napadima ubijena još dva visoka vojna dužnosnika: general Golamreza Mehrabi (Gholamreza), zamjenik načelnika za obavještajne poslove Glavnog stožera oružanih snaga, i general Mehdi Rabbani, zamjenik načelnika za operacije.

Njihova imena objavila je iranska državna televizija, no nije precizirano gdje su poginuli.

Ova potvrda dolazi nakon što je Iran već priznao smrt nekoliko ključnih vojnih i političkih figura u istim napadima, uključujući:

- generala Hosseina Salamija, zapovjednika Iranske revolucionarne garde (IRGC);

- generala Mohammada Bagherija, načelnika Glavnog stožera oružanih snaga;

- generala Gholama Alija Rashida, zapovjednika stožera Khatam-al Anbiya;

- generala Amira Alija Hajizadeha, šefa zrakoplovno-svemirskog odjela IRGC-a;

- Ali Shamkhanija, bivšeg tajnika Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost i savjetnika vrhovnog vođe

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) izjavio je da su napadi usmjereni na vojno i naučno vodstvo Irana kako bi se zaustavio njegov nuklearni program.

Netanjahu je pritom pozvao iranski narod da se suprotstavi vlastitom režimu, poručujući da izraelske akcije "čiste put" prema slobodi.