Iran upozorio Britance, Amerikance i Francuze da ne pomažu Izraelu u odbrani: "Vaši brodovi i baze će biti meta"

Iran je poslao upozorenje SAD, Velikoj Britaniji i Francuskoj da ne pomažu u zaustavljanju napada na Izrael inače će njihovi brodovi i baze biti meta napada napada.

U međuvremenu izraelski ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) je upozorio da će "Teheran gorjeti ako nastave ispaljivati rakete na izraelske civile".

Iran je u subotu ujutro ispalio novu seriju projektila na Izrael kao odgovor na neviđene izraelske zračne napade na vojne i nuklearne lokacije na iranskom tlu, što je izazvalo strah od eskalacije u regiji.

Izraelska vojska je u subotu saopštila da njihove zračne snage nastavljaju napade na ciljeve na iranskoj teritoriji.

Dvije osobe su poginule, a 19 je povrijeđeno kada je iranska raketa pala u blizini kuća u centralnom Izraelu rano u subotu, saopštila je izraelska hitna pomoć. Još jedna žena je poginula u raketnom napadu u području Tel Aviva, čime je ukupan broj poginulih porastao na tri.

U Iranu je najmanje 78 ljudi poginulo, a više od 320 ranjeno u izraelskim napadima u Iranu, saopštio je u petak iranski ambasador pri UN-u.

U subotu je iranska državna televizija saopštila da je 60 ljudi, uključujući 20 djece, ubijeno u izraelskom napadu na stambeni kompleks u Teheranu.