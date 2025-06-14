Poruka pape Lava Izraelu i Iranu: "Budite razumni"

Papa Lav XIV pozvao je u subotu vlasti u Iranu i Izraelu da djeluju "razumno" nakon nedavnih zračnih napada i da nastave s dijalogom.

Okupljenima u Bazilici svetog Petra u Rimu kazao je da situaciju prati s "velikom zabrinutošću".

- U ovako delikatnom trenutku snažno želim ponovno pozvati na odgovornost i razum - rekao je Papa i dodao:

- Predanost izgradnji sigurnijeg svijeta bez nuklearne prijetnje mora se provoditi putem susreta punih poštovanja i iskrenog dijaloga kako bi se izgradio trajan mir, utemeljen na pravdi, bratstvu i općem dobru.

Naglasio je da niko nikada ne bi trebao ugrožavati postojanje drugog.

- Dužnost je svih zemalja podržavati stvar mira, potičući putove pomirenja i promičući rješenja koja jamče sigurnost i dostojanstvo za sve - rekao je papa Lav.