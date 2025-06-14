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NAPADI SE NASTAVLJAJU

Ubijena još trojica iranskih nuklearnih naučnika: Ukupno ih stradalo devet

Izrael tvrdi da su udari usmjereni na sprečavanje razvoja iranskog nuklearnog oružja

Iransko nuklearno postrojenje. AP

Dž. R.

14.6.2025

Ubijena su još trojica iranskih nuklearnih naučnika u izraelskim napadima, objavila je poluslužbena iranska agencija Tasnim. 

Time je broj dosad potvrđenih poginulih naučnika porastao na devet, što se poklapa s posljednjom izjavom izraelske vojske.

Prema informacijama koje je objavila Tasnim, poginuli su Ali Bakaei Karimi, Mansour Asgari i Saeid Borji.

Izrael tvrdi da su udari usmjereni na sprečavanje razvoja iranskog nuklearnog oružja. Iran je prethodno bio u pregovorima sa SAD-om o novom dogovoru koji bi ograničio njegov nuklearni program, no nakon izraelskih napada sudbina tih pregovora je neizvjesna.

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# NAUČNICI
# IZRAEL
# IRAN
# VOJSKA
# NAPADI
# NUKLEARNA POSTROJENJA
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