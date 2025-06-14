Ubijena još trojica iranskih nuklearnih naučnika: Ukupno ih stradalo devet

Ubijena su još trojica iranskih nuklearnih naučnika u izraelskim napadima, objavila je poluslužbena iranska agencija Tasnim.
Time je broj dosad potvrđenih poginulih naučnika porastao na devet, što se poklapa s posljednjom izjavom izraelske vojske.
NAPADI SE NASTAVLJAJU
Izrael tvrdi da su udari usmjereni na sprečavanje razvoja iranskog nuklearnog oružja
Iransko nuklearno postrojenje. AP
Ubijena su još trojica iranskih nuklearnih naučnika u izraelskim napadima, objavila je poluslužbena iranska agencija Tasnim.
Time je broj dosad potvrđenih poginulih naučnika porastao na devet, što se poklapa s posljednjom izjavom izraelske vojske.
Prema informacijama koje je objavila Tasnim, poginuli su Ali Bakaei Karimi, Mansour Asgari i Saeid Borji.
Izrael tvrdi da su udari usmjereni na sprečavanje razvoja iranskog nuklearnog oružja. Iran je prethodno bio u pregovorima sa SAD-om o novom dogovoru koji bi ograničio njegov nuklearni program, no nakon izraelskih napada sudbina tih pregovora je neizvjesna.
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