Ubijena još trojica iranskih nuklearnih naučnika: Ukupno ih stradalo devet

Time je broj dosad potvrđenih poginulih naučnika porastao na devet, što se poklapa s posljednjom izjavom izraelske vojske.

Ubijena su još trojica iranskih nuklearnih naučnika u izraelskim napadima, objavila je poluslužbena iranska agencija Tasnim.

Prema informacijama koje je objavila Tasnim, poginuli su Ali Bakaei Karimi, Mansour Asgari i Saeid Borji.

Izrael tvrdi da su udari usmjereni na sprečavanje razvoja iranskog nuklearnog oružja. Iran je prethodno bio u pregovorima sa SAD-om o novom dogovoru koji bi ograničio njegov nuklearni program, no nakon izraelskih napada sudbina tih pregovora je neizvjesna.