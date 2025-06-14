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IZJAVA ISRAELA KATZA

Brutalna prijetnja izraleskog ministra odbrane: "Teheran će gorjeti ako Iran ne zaustavi napade"

Platit će visoku cijenu za flagrantnu štetu nanesenu izraelskim građanima

Katz reagirao na napade Irana. Anadolija / AP

N. Aj.

14.6.2025

Izraelski ministar odbrane Israel Katz dao je izjavu u kojoj upozorava Iran na napade na civile. Tri su osobe ubijene u iranskoj odmazdi, prema riječima ljekara, a desetine su povrijeđene u Izraelu.

Taj napad uslijedio je nakon što je Izrael pokrenuo udare na Iran, a obje strane sada kažu da neće stati.

- Iranski diktator uzima iranske građane za taoce donoseći stvarnost u kojoj će oni, a posebno stanovnici Teherana, platiti visoku cijenu za flagrantnu štetu nanesenu izraelskim građanima. Ako Hamnei nastavi ispaljivati ​​projektile na Izrael, Teheran će gorjeti - rekao je Katz.

Prema posljednjim izvještajkma, u sjeverozapadnom Iranu prijavljen je novi napad.

Iranska novinska agencija Mehr objavila je da je izraelski napad izvršen u blizini rafinerije u Tabrizu, a iz postrojenja se dizao dim.

U izjavi koju je izdala rafinerija, a prenijela novinska agencija IRNA, stoji:

- Nakon objave vijesti o napadu na rafineriju u Tabrizu, želimo vas obavijestiti da nije bilo napada niti štete na postrojenjima rafinerije te da se proizvodni proces odvija normalno.

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# IZRAEL
# IRAN
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