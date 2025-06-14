Iranska vlada ne vidi svrhu u nastavku nuklearnih pregovora sa SAD

Iranska vlada ne vidi svrhu u nastavku nuklearnih pregovora sa Sjedinjenim Državama nakon izraelskog napada velikih razmjera na njene instalacije, prema Ministarstvu vanjskih poslova.

Ne može se tvrditi da se želi pregovarati, a istovremeno dozvoliti Izraelu da krši teritorijalni integritet Irana, rekao je glasnogovornik ministarstva Ismail Baghai o stavu SAD-a, prema novinskoj agenciji Tasnim.

Vašington i Teheran pregovaraju o kontroverznom iranskom nuklearnom programu već oko dva mjeseca, ali razgovori u posljednje vrijeme nisu uspjeli dobiti zamah.

Nova runda pregovora bila je zakazana za nedjelju u Omanu. Čak i nakon napada u petak, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi, koji vodi pregovore u ime Teherana, do sada nije ni potvrdio ni otkazao konsultacije.

Izrael je rano u petak u velikoj kampanji ciljao iranske nuklearne lokacije, vojne lidere i vrhunske naučnike. Kao odgovor, Teheran je lansirao talase balističkih raketa i napada dronovima.