Pakistan obećao podršku Iranu, poziva muslimane na jedinstvo protiv Izraela

Pakistan je u subotu poručio da će "stajati uz Iran" i pozvao na muslimansko jedinstvo protiv Izraela nakon napada na tu zemlju, javlja Anadolu.

Govoreći u Nacionalnoj skupštini, ministar odbrane Pakistana Kvadža (Khwaja) Asif poručio je da muslimanske zemlje trebaju pokrenuti zajedničku inicijativu kako bi pokazale jedinstvo protiv Izraela.

- Izrael je ciljao Iran, Jemen i Palestinu. Ako se muslimanske zemlje sada ne ujedine, svaka će proći isto - rekao je Asif.

Poziv muslimanskim zemljama

Pozvao je muslimanske zemlje koje imaju diplomatske odnose s Izraelom da ih odmah prekinu te rekao da Organizacija islamske saradnje (OIC) treba hitno održati sjednicu kako bi se usaglasila zajednička strategija.

Asif je istakao da Pakistan ima duboke veze s Iranom i da Islamabad stoji uz Teheran u ovom teškom trenutku.

- Mi stojimo iza Irana i podržavat ćemo ih na svakom međunarodnom forumu kako bismo zaštitili njihove interese - rekao je ministar odbrane.

Zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Pakistana Ishak (Ishaq) Dar u petak je također nazvao izraelski napad na Iran "očiglednim kršenjem suvereniteta Irana" i poručio da "Pakistan stoji u solidarnosti s vladom i narodom Irana".

Razgovor s Aragčijem

Nakon toga je telefonski razgovarao s iranskim ministrom vanjskih poslova Sejedom Abasom Aragčijem (Seyedom Abbasom Araghchijem) te ponovio snažnu podršku Pakistana iranskom narodu i vlastima u nastojanjima za mir i stabilnost u regionu.

U ranim jutarnjim satima petka izraelske snage izvele su napade na Iran, gađajući nuklearne i raketne objekte i ubivši više od 104 osobe, uključujući visoke vojne komandante i naučnike, dok je gotovo 380 osoba povrijeđeno.