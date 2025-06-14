Napadač prerušen u policajca upao u kuće političara: Stradalo više osoba

U Bruklin Parku, Čamplinu i Minesoti desila se pucnjava u kojoj su najmanje tri osobe upucane.

Ovaj incident desio se u kućama demokratskih političara, a vjeruje se da je osumnjičeni prerušen u policajca i da je još uvijek u bjekstvu.

Prva pucnjava dogodila se nešto poslije 2 sata ujutru u subotu, u Čamplinu, u domu državnog senatora Džona Hofmana (John Hoffman), demokratskog političara koji je član Senata Minesote od 2013. godine,

Guverner Minnesote Tim Volc (Walz) potvrdio je da su bivša predsjedavajuća Predstavničkog doma savezne države Minnesota, Melissa Hortman i njen suprug ubijeni u politički motivisanom atentatu.

- Svi mi, u Minnesoti i širom zemlje, moramo ustati protiv svih oblika političkog nasilja - poručio je guverner.

Senator John Hoffman, demokrata koji je prvi put izabran 2012. godine, vodi konsultantsku firmu Hoffman Strategic Advisors, a ranije je bio potpredsjednik školskog odbora Anoka Hennepin, najvećeg školskog okruga u Minnesoti. U braku je i ima jednu kćerku.

Melissa Hortman, bivša liderka demokrata u državnom Predstavničkom domu i nekadašnja predsjedavajuća tog tijela, prvi put je izabrana 2004. godine. Ona i senator Hoffman zastupali su izborne jedinice sjeverno od Minneapolisa.

Drew Evans, načelnik Državnog biroa za kriminalistička ispitivanja, izjavio je da su vlasti u potrazi za osumnjičenim. Prema zvaničnim informacijama, napadač je bio odjeven kao policajac.

- Osumnjičeni je iskoristio povjerenje koje ljudi imaju u naše uniforme i ono što one predstavljaju. Ta izdaja duboko pogađa sve nas koji značku nosimo časno i odgovorno - rekao je komesar za javnu sigurnost Bob Johnson.

Autopsije će utvrditi tačne uzroke smrti, ali je potvrđeno da su Hortman i njen suprug preminuli od posljedica prostrijelnih rana.

- Osumnjičeni je bijelac, smeđe kose, nosi crni pancir preko plave košulje i plavih pantalona i može se lažno predstavljati kao pripadnik policije - saopćili su.

Naređenje za ostanak u kućama izdato je za sve osobe u blizini terena za golf Edinburgh. Svi koji primjete osumnjičenog hitno treba da pozovu 911. Ne treba mu prilaziti.

Osim hitnog obavještenja, zvaničnici se za sada nisu oglašavali povodom pucnjava.