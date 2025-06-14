Uspjeh izraelskog napada ovisi o uništenju iranske baze duboko sakrivene u planini

Postrojenje Fordov se inače nalazi duboko u planinskom masivu i koje je otporno na većinu konvencionalnog oružja, vrlo je teško uništiti bez američke pomoći.

Sudbina iranskog postrojenja za obogaćivanje uranija u Fordovu mogla bi biti ključna za ocjenu izraelskog napada, rekao je izraelski ambasador u SAD Jehiel Leiter (Yechiel Leiter) za Fox News .

Anonimni izraelski zvaničnik je rekao za Axios da je Tramp prije samog napada navodno dao do znanja premijeru Izraela Benjaminu Netanjahuu (Netanayahu) da bi se SAD mogao uključiti "u slučaju da to bude potrebno".

Izraelska nada zbog toga gaji nadu da će se predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) priključiti operaciji.

- Čitava operacija... zapravo mora biti zaokružena eliminacijom Fordowa - rekao je Leiter za Fox News.

Izrael ne raspolaže strateškim bombarderima niti superteškim bombama kakve su potrebne za razaranje ovakvih objekata. SAD ima oboje i to stacionirano unutar dometa Irana.

Međutim, visoki američki zvaničnik je to demantovao, navodeći kako SAD nemaju namjeru direktno sudjelovati.

Neki stručnjaci smatraju da bi Izrael mogao pokušati ponavljanim zračnim napadima stvoriti učinak sličan napadu superteškom bombom – tzv. "kinetičko tuneliranje".

Rizičniji, ali mogući scenarij bio bi slanje specijalnih snaga u dubinsku operaciju. Sličnu misiju Izrael je proveo prošlog rujna kada su komandosi uništili podzemnu tvornicu projektila u Siriji tako što su osobno postavili eksploziv. Operacija je trajala dva sata.

Natanzsko postrojenje

Prema riječima šefa Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) Rafaela Grosija, izraelski napadi uništili su natanzsko postrojenje za obogaćivanje uranija koje se nalazi iznad zemlje.

Podzemne dvorane u Natanzu nisu pogođene izravno, ali je moguće da su oštećene zbog gubitka struje. Izrael je također gađao druge nuklearne lokacije u Esfahanu.

Grosi je izjavio pred Vijećem sigurnosti UN-a da mu je iranska vlada prenijela da je Fordov također napadnut, ali on lično to nije mogao potvrditi.

Izraelska vojska dosad nije potvrdila da je Fordov bio meta, niti postoje dokazi da je postrojenje ozbiljno oštećeno.

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