Izrael poručio da će napad trajati sedmicama: Iran zaprijetio osvetom

Izrael je zaprijetio teškom odmazdom Iranu nakon što su dvije zemlje razmijenile razorne zračne i raketne udare, dan nakon izraelskih napada na nuklearne objekte, vojne baze i visoke iranske dužnosnike.

Pogođena stambena naselja

Iranska državna televizija izvijestila je da je u izraelskom napadu na stambeni kompleks u glavnom gradu poginulo 60 ljudi, uključujući 20 djece. Eksplozije su zabilježene i u drugim dijelovima zemlje. Izrael je potvrdio da je pogodio više od 150 meta.

U Izraelu su sirene za uzbunu natjerale stanovnike u skloništa dok su se rakete ukazivale na nebu, a proturaketni sistemi presretali projektile. Prema službenim podacima, poginule su najmanje tri osobe. Jedan izraelski dužnosnik izjavio je da je Iran ispalio oko 200 balističkih raketa u četiri vala.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) pohvalio je izraelske napade i upozorio da bi posljedice mogle biti još teže ako Iran brzo ne pristane na značajno smanjenje svog nuklearnog programa, kako SAD zahtijeva u pregovorima koji su trebali biti nastavljeni sutra.

No, s obzirom na to da Izrael poručuje kako bi operacija mogla potrajati sedmicama, i poziva iranski narod da se pobuni protiv klerikalne vlasti, sve su veći strahovi da bi sukob mogao prerasti u širu regionalnu eskalaciju s globalnim ekonomskim posljedicama.

Sjedinjene Američke Države, glavni izraelski saveznik, pomogle su u obaranju iranskih projektila, potvrdila su dvojica američkih dužnosnika.

Međutim, iranske rakete pogodile su stambena naselja u Izraelu, a ministar odbrane Izrael Kac (Israel Katz) poručio je kako je iransko vodstvo prešlo crvenu liniju.

- Ako (vrhovni vođa ajatolah Ali) Hamenei nastavi ispaljivati rakete na izraelsko civilno područje, Teheran će gorjeti - poručio je.

Huti ispalili rakete

Iran je obećao osvetu zbog izraelskog napada u petak.

Teheran je upozorio saveznike Izraela da će njihove vojne baze u regiji također biti meta ako sudjeluju u obaranju iranskih projektila, izvijestila je državna televizija.

Saveznik Irana, jemenski huti ispalili su rakete na Izrael u petak navečer, ali barem jedna od njih je promašila metu i ranila petero Palestinaca, uključujući troje djece, na Zapadnoj Obali, navodi Palestinski crveni polumjesec.

Rat u Gazi i prošlogodišnji sukobi u Libanonu teško su pogodili najjače iranske saveznike – Hamas i Hezbolah – smanjujući sposobnost Teherana da projicira moć u regiji i ograničavajući njegove opcije za odmazdu.

Zemlje Perzijskog zaljeva, koje već dugo gaje nepovjerenje prema Iranu, ali se boje da bi u slučaju šireg sukoba i same mogle postati mete, pozvale su na smirivanje napetosti, dok je cijena nafte u petak porasla za oko 7 posto.