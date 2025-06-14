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RANJEN SENATOR HOFMAN

U Americi izvršen atentat na bivšu predsjedavajuću Predstavničkog doma, ubijen i njen suprug

Do pucnjave je došlo u trenutku kada su politički lideri širom SAD sve češće meta napada, prijetnji i zastrašivanja

Melisa Hortman i Džon Hofman. CNN

E. Ć.

14.6.2025

Bivša predsjedavajuća Predstavničkog doma savezne države Minesota Melisa Hortman (Melissa) i njen suprug ubijeni su u politički motivisanom atentatu, potvrdio je guverner Minesote Tim Volc (Walz).

U istom napadu ranjeni su i državni senator Džon Hofman (John Hoffman) i njegova supruga, prenio je CNN.

- Svi mi, u Minnesoti i širom zemlje, moramo ustati protiv svih oblika političkog nasilja. Odgovorni će biti privedeni pravdi -poručio je guverner Volc na konferenciji za novinare u subotu.

Melisa Hortman je bivša liderka demokrata u državnom Predstavničkom domu i nekadašnja predsjedavajuća tog tijela Hortman i senator Hofman su zastupali izborne jedinice sjeverno od Mineapolisa.

Senator Hofman, demokrata koji je prvi put izabran 2012. godine, vodi konsultantsku firmu "Hoffman Strategic Advisors", a ranije je bio potpredsjednik školskog odbora Anoka Hennepin, najvećeg školskog okruga u Minnesoti.

Autopsije će utvrditi tačne uzroke smrti, ali je potvrđeno da su Hortman i njen suprug preminuli od posljedica prostrelnih rana.

Do pucnjave je došlo u trenutku kada su politički lideri širom SAD sve češće meta napada, prijetnji i zastrašivanja, u atmosferi sve dubljih političkih podjela, prenio je CNN.

# SAD
# TIM WALZ
# MELISSA HORTMAN
# JOHN HOFFMAN
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