U Americi izvršen atentat na bivšu predsjedavajuću Predstavničkog doma, ubijen i njen suprug

Bivša predsjedavajuća Predstavničkog doma savezne države Minesota Melisa Hortman (Melissa) i njen suprug ubijeni su u politički motivisanom atentatu, potvrdio je guverner Minesote Tim Volc (Walz).

U istom napadu ranjeni su i državni senator Džon Hofman (John Hoffman) i njegova supruga, prenio je CNN.

- Svi mi, u Minnesoti i širom zemlje, moramo ustati protiv svih oblika političkog nasilja. Odgovorni će biti privedeni pravdi -poručio je guverner Volc na konferenciji za novinare u subotu.