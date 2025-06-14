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DIJELE GA S KATAROM

Gori najveće svjetsko gasno polje u Iranu: Pojavili se prvi snimci eksplozije

Crni dim prekriva nebo dok požar bijesni

Veliki požar. X

Dž. R.

14.6.2025

U Fazi 14 iranskog gasnog polja Južni Pars došlo je do eksplozije, javljaju mediji, a u pitanju je najveće svjetsko polje prirodnog gasa koje dijele Iran i Katar.

Na društvenim mrežama su se pojavili i prvi snimci eksplozije. Na njima se vidi veliki požar, dok crni dim prekriva nebo.

Iranski državni mediji potvrdili su da su nedavno izvedeni napadi na rafineriju Faze 14 gasnog polja Južni Pars, rafineriju prirodnog gasa Fadžr Džam i luku Kangan za tečni prirodni gas na obali Perzijskog zaliva, sve u provinciji Bušer u južnom Iranu.

Izgleda da je Izrael započeo napade na iranski ekonomski sektor, prvenstveno sastavljen od postrojenja za prirodni gas i naftu duž Perzijskog zaliva.
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# EKSPLOZIJA
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# POLJE PRIRODNOG GASA
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