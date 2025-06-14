Otkazani pregovori Amerike i Irana u Omanu

Otkazani su nuklearni pregovori između Irana i SAD koji su bili zakazani za sutra u omanskom glavnom gradu Muskatu, potvrdio je šef omanske diplomatije Badr Albusaidi.
- Pregovori između SAD i Irana u Muskatu neće se održati ovu nedjelju. Međutim, diplomatija i dijalog ostaju jedini put prema dugotrajnom miru - napisao je Albusaidi na društvenoj mreži X.
Ranije je iranski ministar vanjskih poslova rekao da njegova vlada ne vidi svrhu u nastavku pregovora nakon velikog napada na iranska nuklearna postrojenja, rekli su rano u petak vojni čelnici i najviši znanstvenici.
Podsjetimo, Vašington i Tehran pregovaraju o kontroverznom iranskom nuklearnom programu oko dva mjeseca. Oman posreduje pregovorima.
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