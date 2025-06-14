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POTVRDIO ALBUSAIDI

Otkazani pregovori Amerike i Irana u Omanu

Podsjetimo, Vašington i Tehran pregovaraju o kontroverznom iranskom nuklearnom programu oko dva mjeseca

SAD i Iran: Pregovori se trebali održati u nedjelju. Facebook

E. Ć.

14.6.2025

Otkazani su nuklearni pregovori između Irana i SAD koji su bili zakazani za sutra u omanskom glavnom gradu Muskatu, potvrdio je šef omanske diplomatije Badr Albusaidi.

- Pregovori između SAD i Irana u Muskatu neće se održati ovu nedjelju. Međutim, diplomatija i dijalog ostaju jedini put prema dugotrajnom miru - napisao je Albusaidi na društvenoj mreži X.

Ranije je iranski ministar vanjskih poslova rekao da njegova vlada ne vidi svrhu u nastavku pregovora nakon velikog napada na iranska nuklearna postrojenja, rekli su rano u petak vojni čelnici i najviši znanstvenici.

Podsjetimo, Vašington i Tehran pregovaraju o kontroverznom iranskom nuklearnom programu oko dva mjeseca. Oman posreduje pregovorima.

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# OMAN
# IRAN
# SAD
# BADR ALBUSAIDI
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