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NANIJELI VELIKU ŠTETU

Netanjahu poručio Iranu: Dosadašnji napadi su ništa u poređenju sa onim što ćete doživjeti u narednim danima

Najavio kako će njegova zemlja napasti svaku lokaciju i metu

Premijer Izraela. Israeli Government Press Office via AP

Dž. R.

14.6.2025

Benjamin Netanjahu (Netanyahu), premijer Izraela poručio je javnosti kako je velika šteta nanešena iranskim nuklearnim objektima u svojim zračnim napadima u posljednja dva dana.

Potom je najavio kako će njegova zemlja "napasti svaku lokaciju i metu Irana".

- Zadali smo veoma težak udarac glavnom iranskom mjestu za obogaćivanje i ako bude potrebno, također ćemo ga gađati ponovo - naveo je on.

Istakao je da postoji prijetnja od balističkih projektila, ali i da su poduzete mjere da se unište iranski kapaciteti za proizvodnju balističkih projektila.

- Vrlo brzo ćete vidjeti avione IAF-a iznad neba Teherana. Pogodit ćemo svaku metu tog režima - rekao je Netanjahu, dodajući da su do sada izvedeni udari "ništa u poređenju sa onim što će se doživjeti u narednim danima".

Times of Israel javlja i da je večeras u 22 sata zakazan sastanak kabineta obezbjeđenja Izraela u podzemnom bunkeru uslijed tekućih napada na Iran.

# IZRAEL
# BENJAMIN NETANYAHU
# IRAN
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