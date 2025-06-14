Netanjahu poručio Iranu: Dosadašnji napadi su ništa u poređenju sa onim što ćete doživjeti u narednim danima

Potom je najavio kako će njegova zemlja "napasti svaku lokaciju i metu Irana".

Benjamin Netanjahu (Netanyahu), premijer Izraela poručio je javnosti kako je velika šteta nanešena iranskim nuklearnim objektima u svojim zračnim napadima u posljednja dva dana.

- Zadali smo veoma težak udarac glavnom iranskom mjestu za obogaćivanje i ako bude potrebno, također ćemo ga gađati ponovo - naveo je on.

Istakao je da postoji prijetnja od balističkih projektila, ali i da su poduzete mjere da se unište iranski kapaciteti za proizvodnju balističkih projektila.