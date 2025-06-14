Video / Gori najveće plinsko polje na svijetu, Izraelci ubili glavnog savjetnika ajatolaha Hamneija

Iransko Ministarstvo nafte objavilo je da su dva velika plinska polja u južnoj provinciji Bushehr napadnuta izraelskim udarima.
Kako navode iranski mediji, koji se pozivaju na svjedoke, napad na plinskog polje Južni Pars izveden je pomoću minijaturnih bespilotnih letjelica.
U istoj provinciji pogođen je i pogon tvrtke Fajr Jam Gas Refining Company.
Ovo je prvi put da se izvještava o izraelskim napadima na iranska plinska postrojenja.
Prema izvještajima iranskih državnih medija, nalazište je pogođeno izraelskim napadom dronom.
- Nastavak cionističke izraelske agresije bit će suočen s još žešćim i snažnijim odgovorom iranskih oružanih snaga - rekao je iranski predsjednik Masud Pezeškijan.
Iz Irana je stigla vijest i da je Ali Šamkani, prvi savjetnik iranskog ajatolaha Hamneija, preminuo u bolnici dan nakon što je Izrael pokrenuo zračne napade širom zemlje.
Šamkani je tokom prethodnog desetljeća bio najviši iranski dužnosnik za nacionalnu sigurnost i predstavljao je Iran u pregovorima o približavanju sa Saudijskom Arabijom koje je posredovala Kina.
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