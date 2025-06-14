Netanjahu se potrudio oko čestitke Trampu: Sretan rođendan, izvanredan ste vođa, a naš neprijatelj je vaš neprijatelj

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) danas je uputio srdačne rođendanske čestitke američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trump), uz pohvale da je vjeran saveznik dok Izrael nastavlja bombardirati Iran.
Izraelski mediji su posljednjih sedmica objavljivali kako je došlo do razilaženja dva čelnika. Netanjahu je prijetio napadom na Iran, dok su čak i SAD pregovarale s Teheranom.
Međutim, nekoliko sati nakon što je Izrael u petak pokrenuo svoj veliki napad, Trump je rekao da su napadi bili "izvrsni" i "vrlo uspješni". Netanyahu je u subotu odgovorio obasipajući američkog čelnika pohvalama.
- Sretan vam rođendan, predsjedniče Donalde J. Trampe. Bili ste izvanredan vođa, odlučan, hrabar, s jasnom vizijom i jasnim djelovanjem. Učinili ste velike stvari za Izrael - napisao je Netanjahu.
Dok su izraelski ratni avioni napadali lokacije povezane s iranskim atomskim programom, Netanjahu je operaciju stavio u kontekst šire borbe između slobodnih društava i "zločinačkog režima u Iranu" koji nastoji izvesti nasilje širom svijeta.
- Naš neprijatelj je vaš neprijatelj i radeći ono što radimo, suočavamo se s nečim što će nam svima prije ili kasnije prijetiti. Naša pobjeda bit će vaša pobjeda - rekao je Netanjahu.
Iran je više puta porekao zapadne optužbe da je potajno nastojao razviti nuklearne bombe i optužio je SAD za suučesništvo u izraelskim napadima ove sedmice, što je Vašington odbacio.
Netanjahu je također čestitao rođendan američkoj vojsci na njezinoj 250. obljetnici, nazvavši američke trupe "čuvarima slobode dva i pol stoljeća".
Bonus video: