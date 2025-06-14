Netanjahu se potrudio oko čestitke Trampu: Sretan rođendan, izvanredan ste vođa, a naš neprijatelj je vaš neprijatelj

Izraelski mediji su posljednjih sedmica objavljivali kako je došlo do razilaženja dva čelnika. Netanjahu je prijetio napadom na Iran, dok su čak i SAD pregovarale s Teheranom.

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu (Netanyahu) danas je uputio srdačne rođendanske čestitke američkom predsjedniku Donaldu Trampu (Trump), uz pohvale da je vjeran saveznik dok Izrael nastavlja bombardirati Iran.

Međutim, nekoliko sati nakon što je Izrael u petak pokrenuo svoj veliki napad, Trump je rekao da su napadi bili "izvrsni" i "vrlo uspješni". Netanyahu je u subotu odgovorio obasipajući američkog čelnika pohvalama.

- Sretan vam rođendan, predsjedniče Donalde J. Trampe. Bili ste izvanredan vođa, odlučan, hrabar, s jasnom vizijom i jasnim djelovanjem. Učinili ste velike stvari za Izrael - napisao je Netanjahu.

Dok su izraelski ratni avioni napadali lokacije povezane s iranskim atomskim programom, Netanjahu je operaciju stavio u kontekst šire borbe između slobodnih društava i "zločinačkog režima u Iranu" koji nastoji izvesti nasilje širom svijeta.