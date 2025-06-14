Ovo bi mogao biti nerješiv problem za Izrael: Iranska strategija "zakopavanja" daje rezultate

Izrael je dugo signalizirao da želi uništiti iranska nuklearna postrojenja, a Teheran se očigledno mnogo vremena spremao za jedan ovakav napad. Izraelske snage su od početka gađale iransku protuzračnu odbranu, ali to nije jedina stvar koja štiti opsežne nuklearne operacije Irana. Duboko pod zemljom Naime, kako je objavio BBC, mnogi od najvažnijih iranskih objekata zakopani su duboko pod zemljom, zaštićeni slojevima zemlje i armiranog betona.

Smatra se da je postrojenje za obogaćivanje goriva u Fordovu oko 80 metara ispod zemlje. Analitičari su mišljenja da je novo postrojenje na planini Kolang još dublje. Kako su ocijenili stručnjaci, za ciljanje ovakvih lokacija potrebne su specijalne bombe, kao što su GBU-57/B, ili Massive Ordnance Penetrator (MOP). Kolokvijalno poznata kao "razbijači bunkera", ova ogromna bomba može uništiti mete zakopane ispod oko 60 metara armiranog betona.