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SMATRAJU ANALITIČARI

Ovo bi mogao biti nerješiv problem za Izrael: Iranska strategija "zakopavanja" daje rezultate

Izraelske snage su od početka gađale iransku protuzračnu odbranu, ali to nije jedina stvar koja štiti opsežne nuklearne operacije Irana

Zgrade u Teheranu nakon izraelskih napada - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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E. Ć.

14.6.2025

Izrael je dugo signalizirao da želi uništiti iranska nuklearna postrojenja, a Teheran se očigledno mnogo vremena spremao za jedan ovakav napad.

Izraelske snage su od početka gađale iransku protuzračnu odbranu, ali to nije jedina stvar koja štiti opsežne nuklearne operacije Irana.

Duboko pod zemljom

Naime, kako je objavio BBC, mnogi od najvažnijih iranskih objekata zakopani su duboko pod zemljom, zaštićeni slojevima zemlje i armiranog betona.

Smatra se da je postrojenje za obogaćivanje goriva u Fordovu oko 80 metara ispod zemlje. Analitičari su mišljenja da je novo postrojenje na planini Kolang još dublje.

Kako su ocijenili stručnjaci, za ciljanje ovakvih lokacija potrebne su specijalne bombe, kao što su GBU-57/B, ili Massive Ordnance Penetrator (MOP). Kolokvijalno poznata kao "razbijači bunkera", ova ogromna bomba može uništiti mete zakopane ispod oko 60 metara armiranog betona.

Tu nastaje problem za Izrael, jer ne posjeduje MOP, dok SAD trenutno ne sudjeluju u napadima. Gledajući ono što posjeduju, najefikasnije oružje Izraela su ROCKS ili Air LORA, balističke rakete koje mogu uništiti i do šest metara armiranog betona.

Tako da da bi realnija opcija bila ciljanje na ulazne i izlazne tunele, čime bi objekti bili neupotrebljivi. Ipak, prema izvještaju RUSI-ja, problem s ovom strategijom jeste da će iranski napori da se ponovo dođe do objekata kopanjem novih prolaza "vjerovatno početi odmah", prenosi BBC.

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# IZRAEL
# IRAN
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