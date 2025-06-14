Ovo je osumnjičeni za atentat na demokratsku zastupnicu i njenog muža u SAD, imao i manifest

Hortman i Hofman su pripadali Demokratskoj stranci i predstavljali su sjeverozapadno područje gradskog područja Mineapolisa.

Policija traga za Vensom Luterom Boelterom (Vance Luther Boelter, 57), koji je osumnjičen oružani napad u Minesoti, u kojem su ubijeni bivša predsjedavajuća Predstavničkog doma te savezne države Melisa Hortman (Melissa) i njen suprug Mark, dok su senator Džon Hofnam (John Hoffman) i njegova supruga povrijeđeni.

Napadač se navodno predstavljao kao policajac kada je rano u subotu upucao senatora Hofmana i njegovu suprugu u njihovoj kući u Čemplinu, teško ih povrijedivši prije nego što se uputio u kuću bivše demokratske predsjednice Predstavničkog doma Melise Hortman, rekli su izvori za The Post.¸

Imenovao ga guverner Minesote

Njega je guverner Minesote Tim Volc (Walz) 2019. imenovao na četverogodišnji mandat u guvernerovu Odboru za razvoj radne snage, pokazuju dokumenti.

Prethodno je 2016. godine bio član Guvernerovog vijeća za razvoj radne snage pod tadašnjim guvernerom Minesote Markom Dejtonom (Dayton).

- Vens Boelter izvršni je direktor tvrtke Red Lion Group sa sjedištem u Demokratskoj Republici Kongo. Također je izvršni direktor tvrtke Praetorian Guard Security Services sa sjedištem u Minesoti.

Boelter je završio preddiplomski studij međunarodnih odnosa na Sveučilištu St. Cloud State u Minesoti. Ima titulu magistra znanosti iz menadžmenta te doktorat iz vodstva za unapređenje učenja i služenja sa sveučilišta Cardinal Stritch u Milvokiju, Viskonzin.

Radio je s punim radnim vremenom za neke od najvećih kompanija u svojoj branši, kao što su Nestle, Del Monte, Tesoro, Marathon Speedway i 7-Eleven. Radio je u odjelima operacija, tehničkih usluga, kontrole kvalitete i stalnog unapređenja.

Imao spisak za ubistva

Boelter ima iskustva u istočnoj Evropi, na Bliskom istoku i u Africi. Trenutno živi u Minesoti sa suprugom Jenny i njihovom djecom - stoji u njegovoj službenoj biografiji.

Ubica je u automobilu imao letke s natpisom "Ne kraljevima", što se odnosi na planirane proteste protiv Trampove administracije u subotu, kao i "manifest" i popis imena drugih političara, rekla je policija koja je nakratko opkolila napadača u Hortmaninu domu prije nego je osumnjičeni pobjegao.

- Osumnjičeni je bio odjeven kao uniformirani policajac i upravljao je vozilom koje je "izgledalo tačno kao policijski SUV". Bio je opremljen svjetlima, svjetlima za nuždu i izgledao je tačno kao policijsko vozilo - rekao je načelnik policije Mark Bruli (Bruley).