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NAPAD U MINESOTI

Ovo je osumnjičeni za atentat na demokratsku zastupnicu i njenog muža u SAD, imao i manifest

Osumnjičeni je bio odjeven kao uniformirani policajac i upravljao je vozilom koje je "izgledalo tačno kao policijski SUV"

Boetler sa suprugom. Facebook

E. Ć.

14.6.2025

Policija traga za Vensom Luterom Boelterom (Vance Luther Boelter, 57), koji je osumnjičen oružani napad u Minesoti, u kojem su ubijeni bivša predsjedavajuća Predstavničkog doma te savezne države Melisa Hortman (Melissa) i njen suprug Mark, dok su senator Džon Hofnam (John Hoffman) i njegova supruga povrijeđeni.

Hortman i Hofman su pripadali Demokratskoj stranci i predstavljali su sjeverozapadno područje gradskog područja Mineapolisa.

Napadač se navodno predstavljao kao policajac kada je rano u subotu upucao senatora Hofmana i njegovu suprugu u njihovoj kući u Čemplinu, teško ih povrijedivši prije nego što se uputio u kuću bivše demokratske predsjednice Predstavničkog doma Melise Hortman, rekli su izvori za The Post.¸

Imenovao ga guverner Minesote

Njega je guverner Minesote Tim Volc (Walz) 2019. imenovao na četverogodišnji mandat u guvernerovu Odboru za razvoj radne snage, pokazuju dokumenti.

Prethodno je 2016. godine bio član Guvernerovog vijeća za razvoj radne snage pod tadašnjim guvernerom Minesote Markom Dejtonom (Dayton).

- Vens Boelter izvršni je direktor tvrtke Red Lion Group sa sjedištem u Demokratskoj Republici Kongo. Također je izvršni direktor tvrtke Praetorian Guard Security Services sa sjedištem u Minesoti.

Boelter je završio preddiplomski studij međunarodnih odnosa na Sveučilištu St. Cloud State u Minesoti. Ima titulu magistra znanosti iz menadžmenta te doktorat iz vodstva za unapređenje učenja i služenja sa sveučilišta Cardinal Stritch u Milvokiju, Viskonzin.

Radio je s punim radnim vremenom za neke od najvećih kompanija u svojoj branši, kao što su Nestle, Del Monte, Tesoro, Marathon Speedway i 7-Eleven. Radio je u odjelima operacija, tehničkih usluga, kontrole kvalitete i stalnog unapređenja.

Imao spisak za ubistva

Boelter ima iskustva u istočnoj Evropi, na Bliskom istoku i u Africi. Trenutno živi u Minesoti sa suprugom Jenny i njihovom djecom - stoji u njegovoj službenoj biografiji.

Ubica je u automobilu imao letke s natpisom "Ne kraljevima", što se odnosi na planirane proteste protiv Trampove administracije u subotu, kao i "manifest" i popis imena drugih političara, rekla je policija koja je nakratko opkolila napadača u Hortmaninu domu prije nego je osumnjičeni pobjegao.

- Osumnjičeni je bio odjeven kao uniformirani policajac i upravljao je vozilom koje je "izgledalo tačno kao policijski SUV". Bio je opremljen svjetlima, svjetlima za nuždu i izgledao je tačno kao policijsko vozilo - rekao je načelnik policije Mark Bruli (Bruley).

# SAD
# MELISSA HORTMAN
# JOHN HOFFMAN
# MARK HORTMAN
# VANCE LUTHER BOELTER
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