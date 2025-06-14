Počela iranska odmazda: "U narednim satima snažni napadi na Izrael"

Izraelska vojska je potvrdila da su detektovani projektili lansirani iz Irana te je pozvala stanovnike da odmah uđu u zaštićene prostore i ostanu tamo do daljnjeg.

Iran je počeo lansirati projektile prema Izraelu, objavili su iranski mediji.

U međuvremenu, izraelska vojska izdala je uputu svim građanima da se drže u blizini skloništa. Izraelski sigurnosni kabinet započeo je hitan sastanak, javljaju izraelski mediji.

Ovi napadi dolaze nakon što je prethodno iransko Ministarstvo nafte objavilo da su dva velika plinska polja u južnoj provinciji Bushehr napadnuta izraelskim udarima.

Kako navode iranski mediji, koji se pozivaju na svjedoke, napad na plinskog polje Južni Pars izveden je pomoću minijaturnih bespilotnih letjelica.