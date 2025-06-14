Počela iranska odmazda: "U narednim satima snažni napadi na Izrael"

Iran je počeo lansirati projektile prema Izraelu, objavili su iranski mediji.
Izraelska vojska je potvrdila da su detektovani projektili lansirani iz Irana te je pozvala stanovnike da odmah uđu u zaštićene prostore i ostanu tamo do daljnjeg.
RAKETE IZ TEHERANA
U međuvremenu, izraelska vojska izdala je uputu svim građanima da se drže u blizini skloništa
Novi napadi Irana. AP
Iran je počeo lansirati projektile prema Izraelu, objavili su iranski mediji.
Izraelska vojska je potvrdila da su detektovani projektili lansirani iz Irana te je pozvala stanovnike da odmah uđu u zaštićene prostore i ostanu tamo do daljnjeg.
U međuvremenu, izraelska vojska izdala je uputu svim građanima da se drže u blizini skloništa. Izraelski sigurnosni kabinet započeo je hitan sastanak, javljaju izraelski mediji.
Ovi napadi dolaze nakon što je prethodno iransko Ministarstvo nafte objavilo da su dva velika plinska polja u južnoj provinciji Bushehr napadnuta izraelskim udarima.
Kako navode iranski mediji, koji se pozivaju na svjedoke, napad na plinskog polje Južni Pars izveden je pomoću minijaturnih bespilotnih letjelica.
U istoj provinciji pogođen je i pogon tvrtke Fajr Jam Gas Refining Company.
Ovo je prvi put da se izvještava o izraelskim napadima na iranska plinska postrojenja.
Prema izvještajima iranskih državnih medija, nalazište je pogođeno izraelskim napadom dronom.
Iz Irana je stigla vijest i da je Ali Šamkani, prvi savjetnik iranskog ajatolaha Hamneija, preminuo u bolnici dan nakon što je Izrael pokrenuo zračne napade širom zemlje.
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