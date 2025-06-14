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RAT IRANA I IZRAELA

Tramp objavio detalje razgovora s Putinom: Ovaj rat Irana i Izraela treba da se završi

Predsjednik Putin me jutros nazvao i razgovarao o Iranu, zemlji koju jako dobro poznaje

Putin i Tramp. AP

Anadolija

14.6.2025

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je u subotu da je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom gotovo sat vremena, pri čemu je najveći dio razgovora bio posvećen tenzijama između Izraela i Irana.

- Predsjednik Putin me jutros nazvao, vrlo ljubazno mi čestitao rođendan, ali još važnije, razgovarao o Iranu, zemlji koju jako dobro poznaje - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Rekao je da su se obojica saglasili da sukob između Izraela i Irana mora prestati.

- Na što sam mu rekao da i njegov rat treba stati - dodao je Tramp, misleći na aktuelni sukob u Ukrajini.

Iako je razgovor uglavnom bio fokusiran na Bliski istok, Tramp je istakao da će on i Putin iduće sedmice razgovarati o ratu u Ukrajini.

- Radi se na planiranim razmjenama zarobljenika, veliki broj zatvorenika bit će odmah razmijenjen, s obje strane - naveo je on.

Bonus video:

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# SAD
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
# RUSIJA
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