Tramp objavio detalje razgovora s Putinom: Ovaj rat Irana i Izraela treba da se završi

- Predsjednik Putin me jutros nazvao, vrlo ljubazno mi čestitao rođendan, ali još važnije, razgovarao o Iranu, zemlji koju jako dobro poznaje - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) izjavio je u subotu da je razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom gotovo sat vremena, pri čemu je najveći dio razgovora bio posvećen tenzijama između Izraela i Irana.

Rekao je da su se obojica saglasili da sukob između Izraela i Irana mora prestati.

- Na što sam mu rekao da i njegov rat treba stati - dodao je Tramp, misleći na aktuelni sukob u Ukrajini.

Iako je razgovor uglavnom bio fokusiran na Bliski istok, Tramp je istakao da će on i Putin iduće sedmice razgovarati o ratu u Ukrajini.

- Radi se na planiranim razmjenama zarobljenika, veliki broj zatvorenika bit će odmah razmijenjen, s obje strane - naveo je on.

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